Nově složený basketbalový tým Ostravy selhává v obraně

„Nejvíc pracujeme na obraně,“ říkal kouč už před sezonou, kdy upozornil, že tým v přípravě dostal 128 bodů od Olomoucka a od Svitav nejprve 113 a pak i 101 bodů.

Tehdy věřil, že se obrana zlepšuje. Jenže mužstvo už i v lize dvakrát dostalo stovku a průměr obdržených bodů na zápas má 99,33...

„Hráči musejí vzít obranu za svou,“ řekl Peter Bálint. „Obrana není věc umění, ale chtění. Kdo chce bránit, bude. Kdo ne, nikdy nebude.“

Připomněl, že Ostravští se s tím potýkali už loni, kdy byl u týmu v roli asistenta trenéra. „Ani teď není obrana ideální, ale pracujeme na tom a doufám, že díky poctivé práci se časem zlepší,“ podotkl Bálint. Ostravský celek je hodně mladý a i kvůli tomu se potýká také s velkým množstvím ztrát. Má jich 17,33 na utkání. Horší je jen Kolín. „Těch ztrát je příliš,“ uznává kouč. „Pořád musíme pracovat.“

Čísla a zajímavosti 99,33 obdržených bodů v průměru na zápas má Ostrava.

obdržených bodů v průměru na zápas má Ostrava. 17,33 je průměrný počet ztrát Ostravských na jedno utkání.

Vše je daň i za to, že NH Ostrava mění filozofii a oproti předešlým létům má v kádru pouze tři cizince, z nichž je navíc jeden Slovák. Zbytek mužstva tvoří čeští hráči a vesměs mladíci.

„I šatna teď vypadá jinak, přestože rovněž s pěti cizinci v minulé sezoně fungovala,“ upozornil Petr Bohačík, kapitán a nejzkušenější hráč týmu. „Změna je spíše v tom, že jsou tady mladí hráči a zpočátku byli takoví plaší. Stal jsem se takovým tátou.“ Tím je nově i doopravdy. Má dceru.

Tvrdí, že nemá problém na spoluhráče zakřičet a od plic jim říct, že měli situaci řešit jinak. „Ale za chvíli je umím i pochválit, když něco udělají dobře. Snad mě berou, a ne, že se urazí, pokud na ně zařvu. Když vidím, jak kluci pracují v přípravě, jak do sebe jdou, tak je pro mě zklamáním, proč nám to stejně dobře nejde v zápasech.“

Bohačík se s trenérem shoduje, že potřebují trpělivost. Jenže co když budou porážky dále přibývat?

„To se může stát. Na to jsem hráče připravoval už před sezonou. Mluvím s nimi o tom,“ odpověděl Peter Bálint.

A zvládnou to Ostravští psychicky? „Jedna věc je na palubovce fyzická síla, druhá psychická,“ uvedl kouč. „Hráči musejí očekávat, že přijdou další prohry, a musejí se s tím vypořádat. Důležité je, aby měli dobře nastavené hlavy. To platí i pro cizince. Ti plus Petr (Bohačík) a dva zkušenější čeští hráči by měli dát naší hře tvář. Ale všichni potřebujeme vědět, že byť prohrajeme čtyřikrát, možná pětkrát za sebou, tak to nic neznamená, že musíme jít dále.“

Bálint upozornil, že pochopitelně nikdo nechce prohrávat. „Pevně věřím, že to zvládneme,“ dodal.

Další příležitost zabrat mají Ostravští v sobotu, kdy ve čtvrtém kole národní ligy hrají od 17.45 v Kolíně. Opava v týž den od 18.00 v souboji dosud neporažených celků přivítá Ústí nad Labem.