Pardubický Škranc po výhře nad Ostravou: Všechny nás to bavilo

Hned čtyři hráči pardubické Beksy nasázeli ve středu při výhře proti Ostravě 93:62 přes deset bodů. Křídelník domácích David Škranc jich zaznamenal „jen“ osm, ale i tak měl po utkání samozřejmě radost.

„V Nymburce (porážka 52:88) jsme zjistili, že musíme hrát více spolu a půjčovat si balon. Každý si pak dá kolem těch deseti bodů a všechny to baví, paráda,“ zářil.

Přehnanou euforii z prvního úspěchu v sezoně se však snažil hned vzápětí zkrotit.

„Ještě lepší by to bylo, kdyby taková výhra přišla hned v prvním kole, ale v něm jsme si alespoň i přes nepříznivý výsledek ukázali, že dokážeme hrát. Akorát se nepovedlo chytit začátek; máme dost mladý tým, takže se ještě hledáme. Ale je to na správné cestě,“ uvažoval po vysokém vítězství třiadvacetiletý basketbalista. S Ostravou už on i ani jeho spoluhráči úvod neprospali. Po šňůře 11:0 v páté minutě bylo jasné, kdo bude na Dašické kralovat.

„Ostrava byla na začátku trochu laxní, nepadlo jí pár střel a bylo. To se občas stává,“ nedramatizoval to Škranc.

Dalším klíčovým faktorem byla obrana. Pardubice, opět poučenější z porážky od Nymburka, dominovaly i pod vlastním košem. Bohačíkovi s Joshem Newkirkem sice dovolily třináct, respektive osmnáct bodů, ale jinak suverénně odrážely skoro každý soupeřův pokus.

„Mezi prvním a druhým duelem jsme se na doskoky dost zaměřili. V Nymburce jsme v tom ohledu byli slabí a věděli jsme, že například Petr Bohačík má těch doskoků fakt hodně (v Pardubicích celkem sedm),“ popisoval mladý křídelník. Východočeši Ostravě mohli nasázet klidně přes sto bodů, ale v závěru byli v některých situacích možná zbytečně přemotivovaní a nedopadlo to. Lano na oběšení kvůli tomu však rozhodně nikdo nesháněl. „To nás nemůže mrzet. Hlavní je, že jsme vyhráli, a jestli je to o třicet nebo čtyřicet, to je jedno,“ ujasnil Škranc.

Jeho tým si i v příštím kole zahraje doma. V sobotu od 17.30 vyletí balon do vzduchu v utkání s Brnem. „Hlavně nic nepodcenit. Loni jsme třeba v Brně o bod prohráli,“ připomněl Škranc.