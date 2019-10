Tým cizinců už ne! Ostrava jde do sezony českou cestou

„Všechny týmy posílily, všechny až na Opavu mají i pět cizinců, ale uvidíme, v jaké budou kvalitě,“ podotkl ostravský trenér Peter Bálint. „Nebudeme to mít jednoduché, ale pokud kluci budou běhat a chtít hrát, co jsme si řekli, tak bychom mohli zlobit všechny protivníky.“ Kouč nabádá k trpělivosti.

„Aby mužstvo hrálo, jak si představujeme, tak to ještě bude chtít čas,“ uvedl Bálint.

Nechce odhadovat, nač by si tým mohl troufnout. „Nebudu říkat, že chceme hrát play off, nebo, že budeme bojovat o záchranu. Kam jsme schopni projít a zda naše cesta byla nastavena správně, se ukáže příští rok,“ podotkl.

Ostravští jdou do sezony s novou filozofií – v kádru mají pouze tři cizince křídelníky Juraje Páleníka ze Slovenska a Johna Carrolla z Irska a rozehrávače Joshe Newkirka z USA.

Zdá se, že roky, kdy se v NH Ostrava točili zahraniční hráči, jsou pryč. „Pokračujeme v tom, co jsme si řekli před dvěma roky – že se chceme více orientovat na české hráče,“ uvedl majitel klubu Tomáš Vrátný.

„K zásadním změnám u nás dochází i vzhledem k tomu, že po sedmi letech máme nového trenéra,“ připomněl ostravský manažer Tomáš Ostarek, že skončil Dušan Medvecký a nahradil ho Peter Bálint.

Kromě už zmíněných cizinců přišli Radek Pumprla z Brna, Filip Šmíd z Ústí nad Labem a ze Snakesu Ostrava reprezentanti do 20 let Dominik Lukáč a Matěj Snopek. A nový je i asistent trenéra Tomáš Bartošek z Pardubic.

„Chceme se vydat podobným směrem jako Opava, mít co nejvíce českých hráčů,“ řekl Tomáš Ostarek. „Teprve uvidíme, zda se nám to bude dařit, zda budeme stačit ostatním. Do nového ročníku ligy vstupujeme s respektem.“

NH Ostrava Soupiska Rozehrávači: Martin Nábělek a Josh Newkirk

Křídla: John Carroll, Tomáš Havlík, Adam Choleva, Dominik Lukáč, Juraj Páleník, Radek Pumprla, Matěj Snopek, Štěpán Svoboda, Filip Šmíd a Kevin Týml

Pivoti: Petr Bohačík a Jan Koloničný

Trenéři: Peter Bálint a Tomáš Bartošek

Nejzkušenějšího hráče týmu, kapitána a pivota Petra Bohačíka, těší, že je u toho, kdy se mění filozofie NH Ostrava. „Jsem rád, že mohu být v týmu s tolika mladými hráči a případně jim pomoci,“ uvedl.

To, že Ostravští sázejí především na české hráče, je podle šéfa klubu Tomáše Vrátného paradoxně náročnější na rozpočet.

„Přesná čísla říkat nebudu, ale stojí nás to více peněz, než když jsme tady měli pět cizinců,“ prohlásil. „Máme sice mladé hráče, ale ti jsou i odjinud než z Ostravy, takže mimo jiné stoupají i sekundární náklady na ubytování, auta. Ale věřím, že pro další mladé hráče v klubu to bude motivace, aby na sobě makali, protože vidí, že mají šanci dostat se u nás do nejvyšší soutěže.“