Zaostávali jsme, hlavně, aby byl Tomáš v pořádku, říká Balvín po Německu

„Musíme zlepšit obranu, 101 bodů, to se nemůže stát. To vyhrajete možná jeden zápas z dvaceti. Takže na tohle se musíme zaměřit. V některých fázích jsme měli problémy na doskoku, oni zase se vším respektem dali těžké střely, které byly od nás dobře bráněné,“ řekl novinářům Balvín.

„Nemůžeme diskutovat talent, který mají Němci. Z minulých let jsem zvyklý, že v přípravě vždy nějak takhle zavrávoráme a pak jsme to schopní srovnat. Zkouší se různé sestavy, různí hráči na hřišti, tak hra vypadá jinak, než když se hraje v užší rotaci,“ věří s 217 centimetry nejvyšší hráč české sestavy ve vylepšení před důležitými kvalifikačními zápasy - ve středu v Paříži proti Francii a v sobotu 27. srpna v Chomutově s Maďarskem.

„My jsme dostali 56 bodů za poločas, to je ostuda. Trenér (Ronen Ginzburg) nám řekl, ať se nestaráme o útok. Důležitá je obrana. V druhé půli jsme dostali 45 bodů, to není žádné markantní zlepšení. Tohle jsou věci, které jsou naší alfou a omegou, kterými jsme se vždycky prezentovali. Když jsme hráli dobré zápasy a vyhrávali jsme, tak to byla dobrá obrana. Tohle si nemůžeme dovolit,“ prohlásil Balvín.

S Němci se Češi na turnaji v Hamburku za poslední čtyři roky utkali potřetí a pokaždé neuspěli. Loni v generálce na úspěšnou olympijskou kvalifikaci v kanadské Victorii s nimi na Supercupu prohráli 62:95. „Někteří soupeři vám vyhovují víc, někteří méně. Německo nám fyzičností nevyhovuje. My snad s nimi hrajeme každý rok tady, takže víme, co hrají, a zatím pokaždé to byl basket, který nám vyloženě nevyhovoval. Tak to ale je,“ konstatoval Balvín.

Porážku o 11 bodů vzhledem k vývoji zápasu považoval za milosrdnou. „Každý, kdo se díval, viděl, že jsme zaostávali. Měli jsme problémy, oni byli vyšší, pozičnější. My jsme se s tím nebyli schopní vypořádávat řekněme první tři čtvrtky a až čtvrtá čtvrtina se srovnala. Sice to bylo o jedenáct, ale upřímně ten zápas měl být o víc. My se teď nemůžeme dívat na skóre, spíš se musíme podívat na to, co jsme udělali špatně. Dnes tam bylo hodně věcí, co jsme nezvládli. Pořád je to příprava, zkouší se různé věci, takže se od toho musíme odrazit a hlavně, aby byl v pořádku Tomáš,“ přál si, aby zranění kotníku lídra týmu Tomáše Satoranského nebylo vážné.

Satoranský při průniku pod koš v úvodu druhého poločasu nešťastně došlápl na nohu bránícího Jonase Wohlfartha-Bottermanna, odkulhal do šatny a zamířil na rentgen. Ten neprokázal žádnou zlomeninu a novou posilu Barcelony čekají další vyšetření.

„Neviděl jsem to. Stalo se to pod košem a já ho měl z lavičky zakrytého. Jen jsem viděl, jak leží na zemi. Slyšel jsem, že by snad měl mít jen zvrtnutý kotník, což jsou pro nás běžná zranění, ale na jeho pozici je to trochu specifičtější tím, jak se hodně pohybuje. Potřebuje asi chvíli klidu,“ dodal Balvín.