O stavu Satoranského kotníku napoví víc magnetická rezonance v Praze

Satoranský nešťastně došlápl na nohu bránícího Jonase Wohlfartha-Bottermanna, odkulhal do šatny a zamířil na rentgen. „Tomáš včera absolvoval po utkání rentgen, kde se neprokázala žádná zlomenina. Jak vážné zranění je, ukáže až magnetická rezonance. Musíme čekat, až otok trošku splaskne, takže na ni půjde až v Čechách po návratu v neděli. Pak můžeme opravdu určit, jak vážné to je,“ řekl manažer týmu Michal Šob.

Realizační tým pracuje na tom, aby se Satoranský dal co nejrychleji dohromady před domácí skupinou mistrovství Evropy, do které výběr kouče Ronena Ginzburga vstoupí 2. září proti Polsku. „Snažíme se v tom dělat maximum. Zvažovali jsme i variantu, že Tomáše přemístíme do Čech dneska, ale po poradě s lékařským týmem jsme se rozhodli, že zůstane s námi. Maximum toho, co bychom byli schopni v této fázi schopni nabídnout, jsme i tady,“ podotkl Šob.

„Dostal prášky proti otoku, pracují s ním fyzioterapeuti, dostává takzvané lymfatické kalhoty, aby krev proudila a otok se zmírňoval. Samozřejmě leduje a tak dále. Ale u tohoto typu zranění je to spíš o tom, jak je vážné a jak bude pokračovat rekonvalescence podle toho, jestli jsou tam poškozené vazy, nebo ne,“ prohlásil Šob.

„Jestli můžu říct aspoň něco optimistického, čekali jsme ráno, že to bude oteklé víc. Což jsou dobré zprávy, ale to ještě nemusí nic znamenat,“ dodal Šob.