Basketbalisté Olomoucka rok nula přetrpěli, teď chtějí stoupat

„Závěr sezony se povedl, z posledních sedmi zápasů jsme pět vyhráli. Bylo to pro všechny nesmírně náročné, ale záchranu jsme urvali,“ těší trenéra Miljana Čuroviče. Přiznává, že předchozí týdny byly extrémně náročné: „Ten tlak byl obrovský. Do každého zápasu jsme šli s nožem na krku. Byl to těžký boj, naštěstí s dobrým koncem.“

Tým, který se před sezonou přestěhoval do Olomouce z nedalekého Prostějova, si prošel hodně složitým obdobím. Na soupisce se vystřídalo sedmadvacet hráčů, v polovině základní části byl trenér Robert Skibniewski nahrazený Čurovičem. O záchraně rozhodla až výhra nad Ostravou v předposledním kole nadstavby.

„Výsledkově to bylo špatné, měli jsme jiné ambice a pošilhávali po play off. Místo toho jsme se propadli a hráli pouze o udržení. Bylo to hodně vyčerpávající, na konci se nám všem ulevilo,“ přiznává především psychickou únavu kapitán Lukáš Feštr. „Cítil jsem větší zodpovědnost, snažil se pomoci i v kabině. Udržet pozitivní myšlení nebylo jednoduché. Věřím, že příště to bude lepší.“

Podle generálního manažera Libora Špundy si celý klub prošel typickou nováčkovskou sezonou. „Na složení kádru nebylo moc času, i to se promítlo do výsledků. Chybělo více zkušených hráčů, kteří by na sebe vzali vyrovnané koncovky - právě ty jsme ztráceli. Proto došlo ke změnám, především poslední posily se povedly a pomohly k záchraně,“ ohlíží se.

„Byl to pro nás rok nula. Po letech se do Olomouce vrátila nejvyšší soutěž, tým si postupně našel fanoušky. Návštěvy rostly, to je pozitivní. Máme na co navázat, jen to chce vylepšit výsledky.“

Hodně mladý tým nakonec nasbíral devět výher a v závěru Kooperativa NBL předváděl dobré výkony. Nejlepší sezonu v kariéře odehrál Feštr, potenciál ukázali nadějní bratři Klepačové, Dominik Žák i některé zahraniční akvizice. I proto by mohla kostra sestavy po doplnění pokračovat.

„Rozhodně nechceme tým rozbourat a skládat nový,“ souhlasí sportovní manažer Michal Pekárek. „Čeká nás řada jednání, věříme, že budeme úspěšní. Tentokrát máme více času, nemusíme úplně spěchat. Pokusíme se složit kádr, který se v tabulce posune nahoru.“