Záchrana Olomoucka je jen překážka k lepším sezonám, ujišťuje trenér

Základní část jste zakončili výhrou na půdě USK Praha. Cítil jste velkou úlevu?

Ten zápas přesně ukázal, jak na tom jsme. Pětatřicet minut jsme hráli skvěle a pak přišel strach z výhry a ztráta šestnáctibodového vedení. Kdo dělal nějaký sport, takovou situaci zná a zažil ji. Dlouho se nám nedařil vyhrát, celý tým byl pod obrovským tlakem. O to byla těsná výhra cennější. Byla šťastná, ale to nám nevadí. Možná právě tento zápas může sezonu zlomit.

Zápas rozhodl nový hráč Nicholas Tomsick těžkou trojkou z velké dálky. Byl to plán na poslední útok?

Nicholas odehrál dobré minuty a byl naším nejlepším střelcem. Navíc je v týmu nový, nepoznamenaný sérií porážek. Přišel s čistou hlavou a potřebným sebevědomím. Kdo jiný měl vystřelit… Když k nám přišel, stačil se jen půl hodiny před zápasem s Hradcem představit v kabině. Tomu odpovídal výkon. Ale pak měl čas se s hráči seznámit v tréninku a proti USK ukázal, že nám pomůže. Trefili jsme se dobře.

Přes třetí výhru v sezoně Olomoucko zůstalo v tabulce až jedenácté a bude hrát o záchranu. Vám se povedlo vyhrát dvakrát v deseti zápasech. Jste zklamaný?

Tak si sezonu nikdo v klubu nepředstavoval. Každý věří, že bude vyhrávat, nám se to nepodařilo. Těžkým obdobím si čas od času projdou i mnohem slavnější kluby. Teď to musíme ustát, a když se to podaří, budeme všichni, včetně hráčů, posíleni o tuto zkušenost a příště se to nestane. Porážky mrzely, ale nezlomily nás. I to je vítězství, které však v tabulce není vidět. Ale ukazuje, že máme charakter.

Ale udržet sebevědomí kádru a psychickou pohodu v takové situaci nemůže být lehké. Daří se vám držet hlavy hráčů nahoře?

Snažíme se. Je důležité, že v klubu jdou všichni stejným směrem. Hráči, trenér i vedení. Každý se snaží přispět. Především doma nám pomáhají diváci, kteří na nás přes porážky nezanevřeli, a jsme jim za to vděční. Na tréninku nám to jde parádně, v zápasech ale pořád jde trošku vidět, že jsme se odnaučili vyhrávat. Je to třeba vidět u trestných hodů. Z pohledu úspěšnosti jsme nejhorší v lize. Pravidelně zahodíme deset i více šestek. To není neuměním, ale hlavou. Jako trenér i tak vidím progres. Jen vše chce svůj čas. Změna nepřijde mávnutím kouzelného proutku.

Nemáte obavy z utkání ve skupině o záchranu?

Říká se, že hrát o záchranu je těžší než bojovat o titul. S hráči hovořím o tom, že nemáme mít obavu, spíše je třeba brát nadcházející zápasy jako výzvu. Jako překážku k dalším sezonám, které budou mnohem lepší. Překážky se přece zdolávají. A my je zdoláme.

Teoreticky můžete postoupit do předkola play off. Máte takový cíl, nebo se soustředíte především na záchranu soutěže?

Naše ztráta na Děčín a Ostravu je hodně velká. Pochopitelně chceme i tyto soupeře porážet. Ale musíme se na tabulku naší skupiny dívat reálně. Kdybychom se dostali alespoň na desáté místo, byl by to docela zázrak.