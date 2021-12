Olomoucko se posílilo na rozehrávce, do ligy se vrací Djukanovič

Po sedmi letech se do basketbalové Kooperativa NBL vrací Milutin Djukanovič, nová posila BK Redstone Olomoucko. Černohorský rozehrávač se s klubem domluvil na smlouvě do konce sezony a ve třiceti letech by měl pomoci svými zkušenostmi a rozhledem.