Basketbalistům Olomoucka má sezonu zachránit kouč Čurovič

„Události posledních dnů na sebe rychle navazovaly. Potřebovali jsme obsadit uvolněnou klíčovou pozici co nejdříve. Jednání byly hodně přímé a mám z nich dobrý pocit. Do klubu přichází náročný a impulsivní kouč, což v naší situaci potřebujeme,“ potvrdil příchod trenéra generální manažer Olomoucka Libor Špunda.

Čurovič slavil trenérské úspěchy především na Slovensku, kde přivedl k titulu Komárno a Prievidzu. K tomu získal i vítězství ve Slovenském poháru a postoupil do semifinále Alpe Adria Cupu. V novém působišti bude mít jiné úkoly. Potřebuje vytáhnout Olomoucko z poslední příčky v tabulce.

„Bude pracovat se současným kádrem, zároveň ale hledáme posily. Trenér chce zkušené hráče, kteří náročné období zvládnou psychicky. Už jsme stačili probrat některé možnosti, umím si představit, že dva hráči přijdou,“ poznamenal Špunda.

Osmačtyřicetiletý kouč jako hráč působil v Polsku, na Slovensku a v sezoně 2005/2006 také v BK Sadská, která tehdy hrála nejvyšší soutěž. Jeho poslední trenérskou štací bylo maďarské Jaszbereny.

Rodák ze srbského Vrbasu nahradí polského trenéra Roberta Skibniewského, který na střídačce vydržel pouze jedenáct zápasů. Po sérii deseti porážek se s klubem domluvil na ukončení smlouvy.

„Patří to k trenérskému životu. Jsem zklamaný, ale dalo se to čekat. Nejsou výsledky, přichází změny. Byla to dobrá zkušenost, která mě trenérsky posune. Loučil jsem se v dobrém. Nikdo neví, co čas přinese, třeba se zase uvidíme,“ uvedl Skibniewski.