Čurovič přišel za olomouckou výzvou s filozofií kontrolované svobody

Osmačtyřicetiletý kouč platil v průběhu kariéry za hodně kvalitního hráče a zahrál si, kromě mateřské Vojvodiny Nový Sad v Srbsku, také ligové soutěže v Polsku nebo na Slovensku a druhou ligu ve Francii. „A také v Čechách. Tehdy ligu hrál BK Sadská. Vracel jsem se po těžkém zranění, nebyla to žádná sláva,“ ohlíží se Čurovič.

Jednu příjemnou vzpomínku na zkušenost s českým basketbalem ale má. V roce 2003 vyhrál v dresu Lučence Československý pohár a slovenský tým ve finále porazil Nový Jičín. K vítězství 96:84 tehdy přispěl dvaatřiceti body. „A byl jsem vyhlášený nejužitečnějším hráčem. To byl nejlepším moment v souvislosti s českým basketbalem. Zatím,“ vzpomíná s úsměvem.

Se Slovenskem Čurovič spojil také výraznou část své dosavadní trenérské kariéry. S Komárnem a Prievidzou slavil titul, v Košících zase triumf v pohárové soutěži.

Současně sledoval také dění za západními hranicemi. „Pobyt na Slovensku, kde se cítím jako doma, mi vlastně pomohl i k současnému angažmá. Dlouhodobě jsem sledoval českou ligu, umím dobře slovensky a to také otevřelo některé dveře, protože jde o podobné jazyky,“ míní kouč Hanáků, který plynně hovoří také anglicky.

„Ale přes slovenštinu je to s českým jádrem týmu snadnější. Chci se rychle zdokonalit v češtině. Hodně slov umím, přesto ještě některé hledám v paměti. Myslím, že mi začnou brzy naskakovat automaticky,“ věří.

Posilou je Nikolič Milana Nikoliče, který může nastupovat hned na čtyřech pozicích, si kouč Čurovič přivádí do Olomoucka. Devětadvacetiletá posila se poprvé představí proti Opavě. Srbský basketbalista měřící 201 centimetrů v minulosti působil také ve druhé španělské lize a v minulé sezoně výrazně pomohl Rytířům ze Spišské Nové Vsi ke slovenskému titulu. Naposledy hrál za srbský Zlatibor Cajetina.

„Má rychlé nohy a velký přehled. Umí zakončit z dálky, nebojí se najet pod koš a okamžitě se vrací do obrany. Nemá problém udělat krok navíc a vypomoci spoluhráčům v defenzivě,“ přibližuje novou akvizici sportovní manažer klubu Michal Pekárek.

Dobrou komunikaci hned patřičně využil, když hráčům vysvětloval svoji basketbalovou filozofii. Existující v ní zásady, na jejichž dodržování důrazně trvá.

„Říkám tomu kontrolovaná svoboda. Takže rychlý basketbal s dopředu připravenými střelami. Na druhé straně vyžaduji dobrou obranu, to je základ. Týmu trošku chyběla disciplína na obou polovinách. To dáme rychle do pořádku,“ naznačuje Čurovič razanci, se kterou bude od týmu vyžadovat plnění úkolů.

Nový kouč už uvítal svého krajan Milana Nikoliče (viz box) a předpokládá, že tým doplní o legionáře. Chce zkušené profíky schopné týmu okamžitě pomoci, odmítá mladé Američany nebo Balkánce, kteří by se chtěli jen ukazovat a dělat vlastní body.

Základ sestavy, která řadu zápasů prohrála těsným rozdílem, zůstane český. „Jsou tady dobří kluci, umí na hřišti dělat věci, které jsou důležité. Dává nám to naději, že po nějakých změnách bychom ten krůček, který chyběl k vítězstvím, mohli udělat,“ myslí si Čurovič.

Při své premiéře jeho tým podle předpokladů prohrál na půdě mistrovského Nymburka, v sobotu narazí doma od 18 hodin na dalšího elitního soupeře z Opavy. Čurovič se svými hráči stojí před další výzvou. A ty má rád.