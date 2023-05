Konec jedné éry. Nymburk doplatil příliš mnoho změn, shrnul Hruban

Hruban ocenil Nymburk, jak dokázal sérii ze stavu 1:3 ještě zdramatizovat, v rozhovoru pro ČTK ale řekl, že Středočeši doplatili na řadu změn, které museli řešit během sezony.

„Bylo jasné, že to jednou přijde. Ta série titulů byla úctyhodná a jednou to přijít muselo. Myslím, že to ale mohlo ještě pár let vydržet,“ uvedl Hruban.

Třiatřicetiletý reprezentant působil v Nymburku v letech 2012 až 2022 a získal s ním devět titulů. Po minulé sezoně přestoupil do London Lions, s nimiž nyní vyhrál britský treble. Rozhodující duel Nymburka sledoval z tribuny stejně jako jiná dřívější opora Jiří Welsch.

„Koukat na zápasy, ve kterých jsem zainteresovaný, ale nemůžu hrát, je pro mě strašné. Nesnáším to,“ podotkl. „Byl jsem za kluky hrozně nervózní. Bohužel to nevyšlo. Zápas byl z jejich strany nervózní, bylo to z jejich strany strašně statické a zároveň nezvládli doskok. Opava postoupila zaslouženě, na druhou stranu Nymburk ukázal charakter, když tu sérii zdramatizoval. Ani za stavu 1:3 to nevzdali a dostali to do sedmého zápasu. Byla tu plná hala a velká atmosféra, ale časy se mění,“ konstatoval Hruban.

Nymburk bude chybět ve finále poprvé od roku 2002, také tehdy ho vyřadila v semifinále Opava. Zatímco dlouholetý hegemon v minulých ročnících lize dominoval a občas prošel sezonou i bez jediné porážky, nyní utrpěl už 17. prohru v ročníku.

„Play off bylo posledních patnáct let honem na Nymburk, akorát Nymburk měl vždy dostatečně velký odstup od týmů, aby si to nepřipouštěl a odrážel je s lehkostí. Letos ale bylo vidět, že ta lehkost chyběla. Myslím, že tým neměl úplně dobře rozdělené role, nebylo to jako v minulých sezonách a na těch výkonech to bylo strašně znát. Hlavně v play off,“ řekl Hruban.

Příčinu viděl v řadě změn během sezony. Ještě před jejím začátkem odešel trenér Aleksander Sekulič, jeho nástupce Roberts Štelmahers vydržel na lavičce po nepovedeném úvodu jen tři měsíce. Poté, co Nymburk vypadl v základní skupině Ligy mistrů, odešly také opory Marek Klassen nebo Gerel Simmons.

„Myslím, že tým, který byl poskládaný na začátku sezony, by titul vyhrál. Poté, co se ale vypadlo z Ligy mistrů, odešli bohužel někteří hráči, kteří byli pro klub důležití, a to byl rozdíl,“ řekl Hruban.

„Cizinci, kteří za ně přišli, nebyli na stejné úrovni, což je pochopitelné, protože uprostřed sezony se hráči shání špatně. Tým pak neměl rozdané role. Neměl jasného střelce, bodové lídry a to je v play off potřeba, komu ten balon dát v koncovce. To docela chybělo i teď v posledním semifinále,“ hodnotil Hruban.

Přál si proto, aby Nymburk vzal letošní neúspěch jako výzvu na cestě zpátky k vrcholu. Středočeši uzavřou sezonu bojem o třetí místo s Pardubicemi. „Jde o to, aby to teď Nymburk vzal konstruktivně, podíval se na to, co bylo špatně, a pokusil se to zlepšit. Obrovský problém ale je i v tom, že ani jeden z finalistů nebude chtít hrát Ligu mistrů. To mi vyplývá také jako velký problém, že Nymburk prohrál,“ dodal Hruban.