Bez zábavy, zastíněn. Mám o čem přemýšlet, připustil LeBron James konec

Přestože se vyhecoval ke svému nejlepšímu výkonu v sérii, za poločas nasázel 31 bodů a celkově 40, nečekaně rychlé a bolavé vyřazení neodvrátil. LeBron James a další hvězdy z Los Angeles Lakers utržili v boji o postup do finále basketbalové NBA debakl 0:4 od Denveru. „Když se nedostanete do finále, není to zábava,“ posteskl si James. A naznačil, že zváží, zda bude v kariéře pokračovat.