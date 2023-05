Je to 3:3 a my se z toho nelámeme. Slezané dál věří, že odstaví Nymburk

„Uspět v jejich hale bude horší, ale už jsme tam jednou vyhráli,“ prohlásil opavský pivot Jakub Mokráň. „Půjde o tom, kdo udělá méně chyb a dá do toho větší úsilí.“

Mokráň odmítá, že by na Opavské mohlo dolehnout, že v sérii ztratili vedení 3:1. „Po druhém zápase, kdy to bylo jedna jedna, jsem čekal, že budeme hrát šest sedm zápasů. Není to žádné překvapení. Je to tři tři a my se z toho nelámeme. Naše šance jsou pořád stejné. Věřím v sílu našeho týmu.“

V sobotu Opavským utekl začátek. Proměnili až svou pátou tříbodovou střelu. „Nedávali jsme otevřené střely a asi na nás padla tíha okamžiku. Tři tisíce lidí bylo natěšených...“ komentoval nevydařený vstup do zápasu opavský asistent trenéra Kryštof Vlček. „Někdy to tak je, ale snad jsme si horší den na trojkové lajně vybrali a příště to vyjde.“

Přesto Opavští hnaní skvělými fanoušky ve 34. minutě po trojce Mokráně snížili na 66:67.

„Ukázala se krása basketu, že ani sedmnáctibodové vedení, které Nymburk měl, nemusí stačit,“ uvedl Vlček. „Dotáhli jsme na bod a pak rozhodovaly maličkosti. Bohužel jsme nebyli schopni dát další koš a oni trefili těžké střely – jako třeba Martin Kříž trojku a záhy přidal další dva body. Nymburští znovu získali náskok, který si už zkušeně pohlídali.“

Jak hosté prožívali ztrátu náskoku? „Už jsem z toho v této sezoně trochu otupělý,“ podotkl nymburský pivot Martin Kříž. „Snad v polovině zápasů, kdy jsme vedli o patnáct dvacet bodů, se něco stalo a my náskok ztratili. Může se nám to vymstít.“

Co se stalo, že se Nymburk po debaklu ve čtvrtém utkání v Opavě (58:90) zvedl? „Před pátým zápasem u nás (90:70) jsme si řekli, co je špatně, a začali jsme plnit věci, které jsme předtím nedělali,“ odpověděl Kříž. „Pokud v tom budeme pokračovat, pevně věřím, že sérii dovedeme do vítězného konce.“

A to je co? „To si nechám pro sebe,“ usmál se.