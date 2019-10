Nymburk zahájí basketbalovou Ligu mistrů duelem proti Bambergu

Nymburk se Ligy mistrů zúčastní počtvrté a zatímco v prvních dvou ročnících vypadl až v úvodním kole play off, v minulé sezoně skončil předposlední ve skupině a do vyřazovacích bojů nepostoupil. Nyní ale středočeský celek pomýšlí výrazně výš a rád by zaútočil i na účast ve Final Four.

„Tuto sezonu chceme určitě postoupit. Máme na to dobře poskládaný tým, kombinujeme mladé i zkušené hráče. Věříme, že nám to vyjde a že můžeme dojít ještě někam dál,“ uvedl na klubovém webu český reprezentant Martin Peterka.

První krok za postupem do play off, kam z osmičlenné skupiny projdou čtyři týmy, může Nymburk udělat ve středu, kdy v pražské hale Královka přivítá čtvrtý tým minulého ročníku Bamberg. Dalšími soupeři středočeského klubu budou poslední finalista Tenerife, VEF Riga, řecký celek Peristeri, Gaziantep, Nižnij Novgorod a černohorský Mornar Bar.

S Bambergem se Středočeši utkali v základní skupině minulé sezony, doma prohráli 78:84 a venku 71:78. Německý klub ale po neúspěchu ve Final Four sáhl k rozsáhlým změnám. Nymburk může využít zkušenosti ze zápasů s Antverpami, protože z belgického klubu přišli do Bambergu sportovní ředitel, trenér Roel Moors a rozehrávač Paris Lee.

„Z minulé sezony tam nezůstal skoro nikdo. Pamatuji si rozehrávače Parise Leeho, který hrál za Antverpy. Přišel odtamtud i manažer a trenér, takže asi budou hrát podobným stylem jako loni Antverpy. Je to pro nás úplně nový tým a musíme si je načíst u videa,“ uvedl Peterka. V Antverpách Nymburk prohrál 72:85 a doma vyhrál 82:74.

Také Nymburk prošel řadou změn a obměnil v podstatě celou cizineckou sestavu, když přišli američtí pivoti Zach Hankins, Hayden Dalton, rozehrávači Roko Rogič a Deishuan Booker a křídlo Ivan Almeida. „Kvůli tomuhle jsme všichni do Nymburka přišli. Je to soutěž nejvyšší úrovně. A já chci dokázat, že na to mám a hlavně pomoci týmu k úspěchu. Jsem trochu nervózní, protože úplně nevím, co čekat, ale především se hrozně těším,“ uvedl Hankins.