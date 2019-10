Basketbalisty Nymburka posílilo kapverdské křídlo Almeida

„Od začátku jsme měli v plánu přivést zkušenějšího hráče. Scorera, který v případě potřeby je schopen vzít tíhu utkání na sebe, ale zároveň nebude sobecký a bude ochoten tvořit i pro spoluhráče,“ uvedl na klubovém webu generální manažer Nymburka Rudolf Šimeček.

Almeida to podle něj splňuje. „Byl klíčovým mužem úspěchů Wloclawku. Je scorer, ale má i dobrá čísla, co se týče asistencí, a je typem hráče, který může hrát na pozicích 2, 3 ale i 1. Doufáme, že do rozjetého týmu zapadne a pomůže nám zejména v Champions League,“ doplnil Šimeček.

Almeida je šestou posilou obměněného kádru. Před ním přišli pivoti Zach Hankins a Hayden Dalton a rozehrávači Jakub Tůma, Rok Rogič a Deishuan Booker. Nymburk bude mít na soupisce třináct hráčů.

„Máme široký kádr, což jsme chtěli vzhledem k našemu náročnému stylu hry. Chceme hrát ve velké intenzitě po celý zápas v obraně i útoku. Proto jsme chtěli přivést dalšího zkušeného a kvalitního křídelníka, který už má zkušenosti na úrovni Ligy mistrů. Ivan má i vítěznou mentalitu a vášeň pasující na naší strategii,“ prohlásil trenér Oren Amiel.

Almeida hrál na americké univerzitě Stonehill v druhé divizi NCAA, pak dvě sezony strávil v Portugalsku a v roce 2013 zamířil o Francie, kde působil v Lille, Chorale Roanne a Choletu. Před dvěma roky zamířil do Wloclawku, odkud si na část minulé sezony odskočil do estonského Kalevu Tallinn, ale v únoru se vrátil. Kapverdské ostrovy reprezentoval na africkém mistrovství v letech 2009 a 2015.

Nymburk zahájil ligu v pátek domácí výhrou v Pardubicích 88:52. Ve středu se představí ve Svitavách a v sobotu v Kolíně. Do LM vstoupí příští týden ve středu v pražské hale Královka proti německému Bambergu.