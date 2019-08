Neustále se snažím zlepšovat. Proto jsem si vybral Nymburk, říká Tůma

„Neustále se snažíme hledat nadějné mladé hráče s talentem, ale ještě důležitější je, že Jakub má i dostatek ambicí pro to, aby za nás mohl hrát,“ uvedl nymburský trenér Oren Amiel. „Dostává šanci trénovat, hrát a učit se od nejlepších hráčů. Má před sebou ještě dlouhou cestu, ale má potenciál dosáhnout svých snů.“

Tůma se řadí mezi největší české talenty. Reprezentoval na několika mládežnických šampionátech, na loňském Euru do dvaceti let byl nejlepším tuzemským hráčem. Letos nechyběl v českém výběru na letní univerziádě v Neapoli a premiérově se dočkal také pozvánky do seniorského národního týmu.

„Celou kariéru se snažím posouvat a zlepšovat. Proto jsem si vybral Nymburk, kde se chci dostat výš. Je tu o dost větší konkurence než v USK, což by mě mělo tlačit dál, protože na trénincích musím vzdorovat reprezentantům. Moc už se na tuhle výzvu těším,“ uvedl Jakub Tůma.

O nové angažmá si řekl ve vzájemných soubojích USK proti Nymburku. V minulé sezoně se mu tyhle zápasy vydařily a vedení domácích šampionů zbystřilo.

„Byla to moje nejlepší utkání. Hodně to ovlivnil fakt, že nás bylo málo a musel jsem hrát spoustu minut. Mohl jsem tak ukázat, co ve mně je. Vím, že mě Nymburk sledoval už dříve, ale tímhle jsem se mohl ukázat,“ řekl Tůma.

„Pro nás je to investice do budoucnosti, ale šanci Jakub určitě dostane už nyní. Trenér je na to připravený,“ prozradil generální manažer nymburského klubu Ondřej Šimeček.

Titul s Aarhusem

Mistr už během léta přivedl Američana Zacha Hankinse a Chorvata Roko Rogiče. Ve čtvrtek pak kromě Jakuba Tůmy definitivně získal také dalšího Američana Haydena Daltona. Třiadvacetiletý borec přichází s vizitkou čerstvého dánského šampiona, úspěch vybojoval s Aarhusem.

„Hayden je dalším hráčem s nadšením a ambicí na sobě tvrdě pracovat a zlepšovat se podobně jako předchozí posily. Líbí se mi na něm, s jakou hraje energií a touhou vyhrávat,“ řekl kouč Amiel.

Dalton má za sebou celkem úspěšné působení v NCAA, kde odehrál tři sezony. V závěrečném univerzitním roce už byl hlavním lídrem s průměry 17,7 bodu, 7,8 doskoku a 2,6 asistence.

Pak zkusil štěstí v Letní lize NBA, kde odehrál jeden zápas za Denver. Smlouvu ale nedostal a zamířil do Evropy, kde se nejprve snažil vybojovat si místo v německém Ludwigsburgu, ale nakonec oblékl dres Aarhusu.

„Trenéři o něm hodně dlouho diskutovali a zjišťovali informace. Vidí v něm potenciál hráče, který zapadne do našeho systému. Je hodně atletický, rychlý, má slušnou střelbu za tři body i cit pro přihrávku,“ představil posilu z Dánska Rudolf Šimeček. „Je výhoda, že už má za sebou rok v Evropě včetně Evropského poháru. U mladých kluků je ten rok zkušeností hodně znát,“ doplnil.