Opora basketbalového Nymburka načte nejen soupeře. Zvládá i pět knih za měsíc

Potvrdit postavení na čele tabulky své skupiny Ligy mistrů. Takový budou mít dnes cíl basketbalisté Nymburka, které v prestižní soutěži čeká domácí střetnutí proti francouzskému Dijonu.

ONLINE: Nymburk vs. Dijon basketbalová Liga mistrů

Český mistr spoléhá i na skvělou formu belgického reprezentanta Retina Obasohana.

Rozehrávač s nigerijskými kořeny by měl mít protivníka perfektně načteného. Protože četbu, tu on tuze rád. „Ve volném čase je to můj největší koníček,“ pochlubil se hráč, který posílil Nymburk až v průběhu této sezony. „Záleží na okolnostech, ale někdy přečtu i pět knih za měsíc. Jindy je to zase třeba pouze jedna. Záleží na tom, jak nabitý rozvrh zrovna mám.“

Basketbal už hrál v USA, Belgii, Itálii či v Německu. Rád poznává kulturu země, v níž zrovna žije. Sbírá zážitky, ale i knihy.

„Teprve si vytvářím svou velkou knihovnu. Teď mám asi 300 kusů. A k nim velký seznam knih, které bych si chtěl ještě pořídit. Ty, které si kupuji, si zčásti nechávám nebo je nabízím ostatním lidem, aby si je mohli přečíst také,“ vysvětluje Retin Obasohan.

I mezi českými basketbalisty se najdou vášniví milovníci četby. Třeba bývalý nymburský kapitán Pavel Pumprla, který měl knihu snad na každém zahraničním zájezdu. Často si kupoval i originály napsané v angličtině.

Co Belgičan, jaký on volí obsah? „Jsou to spíš knihy o spiritualitě, seberozvoji, ekonomice a podobně. Beletrii čtu málo. A když už, je to hlavně taková, která vede k zamyšlení, jako třeba Alchymista od Paula Coelha,“ prozradil Obasohan.

Pokud má vypíchnout oblíbený kousek, není volba jednoznačná.

„The Purpose Driven Life: What on Earth Am I Here For? Od Ricka Warrena. To je jako čtyřicetidenní deník. Je to o hledání smyslu života. Pak The Precious Present, to je čtivá kniha, o soustředění se na přítomnost. A teď nedávno jsem četl Jak přelstít ďábla od Napoleona Hilla. To je také opravdu dobrá kniha o vnitřních konfliktech v mysli. O tom, jak být disciplinovaný a dělat správná rozhodnutí.“

Byl by rád, aby se covid už konečně podařilo přemoci, aby se mohl pořádně věnovat i své další vášni, a sice cestování. „Během léta rád poznávám rozdílné kultury. I loni jsem byl v několika zemích. A během sezony se ve volném čase vzdělávám. Třeba v technologiích, zjišťuji si informace o akciích a dalších věcech, do kterých se dá investovat,“ nepřestává udivovat Retin Obasohan. „Občas hraji videohry, jako je Call of Duty. To soutěžíme i se spoluhráči. Je to takové vyvážení mezi vzděláváním a zábavou. Nejvíce ale čtu,“ zopakovala nymburská opora.

Pokud dnes Nymburk vyhraje, prakticky si zajistí postup ze skupiny. A Belgičan si může nadělit další novou knihu.