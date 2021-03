Zkrocení odhodlaného Retina. K cennému skalpu pomohlo i našeptávání

Nymburk v prvním kole osmifinálových skupin vyzval dosud neporažený Bamberg. Teď už Liga mistrů neporaženého nemá.

„Trenér mi řekl do ucha, abych nebyl přemotivovaný,“ prozradil po zápase Obasohan. Nejspíš to pomohlo, Belgičan s nigerijskými kořeny se stal mužem zápasu, pomohl 21 body.

Vstoupil na hřiště v polovině první čtvrtiny a hned o sobě dal vědět. Asistence, útočný doskok a nájezdy, které soupeř zastavoval jenom fauly. Ve druhé čtvrtce se rozjel i střelecky. Trojky střídaly povedené nájezdy.

„Já miluju tuhle hru, a je jedno proti komu hrajeme, vždy jsem naplno odhodlaný vyhrát,“ tvrdí basketbalový dravec.

Desetinu vteřiny před koncem poločasu, po zisku na půlce hřiště, „zpříjemnil“ hostům smečí cestu do kabiny. Vedle jeho jména v tu chvíli svítilo 18 bodů.

Ve druhém poločase se už na něho obrana soustředila. Skórování bylo na jiných.

Nymburští celou dobu vedli. Ale ne a ne se německého soupeře, který v šesti utkáních základní skupiny nepoznal porážku, zbavit.

Sestřih zápasu Nymburk - Bamberg:

Domácí si v poslední čtvrtině vytvořili zdánlivě rozhodující náskok. 84:68 a pět minut do konce, to už by se mělo nějak doklepat…

Jenomže v útoku došly nápady a hosté zpevnili obranu. Během skoro čtyřminutového nymburského střeleckého sucha Bamberg snížil na rozdíl jediného koše.

Omar Prewitt, americké křídlo ve službách Nymburku, v tu chvíli ale vytasil klíčovou trojku z rohu. To už si pak domácí pohlídali.

„Máme tolik talentovaných hráčů a vždy to na sebe vezme někdo jiný,“ pochvaloval si po zápase Obasohan.

Dalším soupeřem bude Nymburku příští úterý italské Dinamo Sassari, následně český celek odcestuje do Španělska na zápas proti Casademontu Zaragoza, který je po vítězství v Itálii spolu s Nymburkem v čele skupiny L. Do finálové osmičky postoupí dva nejlepší.

„Jsem hrdý na náš tým, protože jsme plnili náš herní plán. V této skupině bude každé vítězství velmi důležité,“ dodal Belgičan, který tak připomenul kvalitu skupiny, vždyť Zaragoza i Bamberg se v posledních dvou letech vešly do finálové čtyřky.