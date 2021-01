Basketbalisté Nymburka se utkají s Bursou o postup z první místa

Šestnáctinásobný český mistr vede tabulku s jednobodovým náskokem před svým tureckým soupeřem a Dijonem. O postup by mohl přijít jen v případě drtivé porážky o téměř 60 bodů a současné výhry francouzského celku na Kypru nad Keravnosem.

„Nechceme přemýšlet o tom, jestli budeme první nebo druzí. My jdeme do zápasu tak, abychom vyhráli. Zvláště doma, kde málokdy prohráváme. Oni musí vyhrát a záleží na každém hráči, jak si to přebere,“ řekl osmatřicetiletý pivot Nymburka Petr Benda.

V případě, že se po třech kolech ještě suverénní Dijon zvedne po dvou vysokých porážkách v Nymburce a doma s Bursou a nedovolí Keravnosu první výhru, bude muset Tofas v Nymburce k postupu do osmifinálové skupiny zvítězit. Nymburk by vyřadila při výhře Dijonu jen porážka o 59 bodů a za určitých okolností i o 58, prohra o 57 bodů mu zachová při této čistě teoretické možnosti účast v play off.

Pokud Dijon prohraje, stačí týmu kouče Orena Amiela k udržení první pozice i porážka o dva body, jelikož v Turecku vyhrál o tři. V případě úspěchu Dijonu a porážky Nymburka by o umístění rozhodovala minitabulka, v níž má nyní Bursa o bod lepší skóre než Středočeši.

„První místo ve skupině je velké lákadlo, protože když se podíváme, jak se krystalizují ostatní skupiny, tak chceme postoupit z co nejlepšího místa,“ prohlásil reprezentační křídelník Lukáš Palyza. Nejlepší pozice znamená výhodu v tom, že do osmifinálových skupin se budou 2. února losovat vždy dva celky z prvních a dva ze druhých míst.

„Také jde o reputaci. Poslední dobou hrajeme dobře a v domácím prostředí to chceme potvrdit. Ale nebude to snadné. Bursa trochu obměnila kádr, má tam nové prvky, hrají lépe, než si je pamatujeme. Jejich poslední výhra nad Dijonem (90:61) značí, že jsou v pohodě,“ prohlásil Palyza.

„Oni potřebují vyhrát, takové zápasy hodně rozhodují zkušenosti. A oni je mají, takže očekávám, že přijedou v top formě. My se také snažíme vyšponovat formu tak, aby to vyšlo co nejlépe,“ dodal Palyza, který při výhře Nymburka v Turecku 96:93 po prodloužení z 10. listopadu ještě nebyl, protože přišel z Olomoucka až na začátku prosince.

Od té doby z Bursy odešel střelec Sean Kilpatrick, místo kterého se vrátil britský reprezentant Tarik Phillip z Hapoelu Jeruzalém. Další z výrazných posil je zkušený chorvatský pivot Tomislav Zubčič.

„První vzájemný zápas jsem sledoval v televizi. Bylo to hodně vyrovnané, pak to vzal do svých rukou Retin Obasohan a hrál výborně. Bursa hraje zkušený a dospělý basket, útočně laděný. Teď nedávno podepsali Zubčiče, jehož velká postava bude pod košem znát. Mají teď vzestupnou tendenci a čeká nás opravdu špičkový soupeř,“ dodal Palyza.

Pokud Nymburk vyhraje, bude s největší pravděpodobností druhým nejlepším celkem ze všech skupin. Jen Bamberg dosud ještě neprohrál a může převzít pozici nejlepšího týmu z minulé sezony právě od Nymburka. Duel začne v úterý v 18:30 v přímém přenos Nova Sport2.