O čtyřicet bodů to asi nikdo nečekal, řekl kapitán Nymburka Hruban

Za týden mu budou přát úspěch proti Tofasu Bursa, aby měli jistý postup. Účast v osmifinálové skupině mají na dosah a dobře si vedou i v boji o první místo.



„Já myslím, že jsme čekali spoustu věcí, ale že to na konci bude o 40 bodů, tak to asi nečekal nikdo,“ usmíval se po utkání nymburský kapitán Vojtěch Hruban. Příští týden budou čeští šampioni fandit Dijonu.



„Já myslím, že i tak budeme chtít ten poslední zápas vyhrát. Když budeme mít jasný postup, tak to bude fajn. Na druhou stranu asi budeme muset furt tu Bursu porazit, abychom šli z prvního místa,“ doplnil k poslednímu utkání ve skupině B, které Nymburk čeká doma za dva týdny.



Třetí tým říjnového Final Eight minulé sezony Dijon si vybral první výpadek v ročníku po třech výhrách. „Nějaké volné střely měli a my jsme s tím pak taky hodně kalkulovali. Nechávali jsme jim takové polovolné střely a oni toho nedokázali využít,“ prohlásil Hruban.

„Naše obrana fungovala přesně tak, jak jsme si řekli. Oni mají takový specifický útočný systém, kdy hrajou trpělivě dlouho jednu clonu za druhou a my jsme dneska věděli, co proti tomu chceme hrát. Celý zápas nám to fungovalo a oni to nedokázali nijak změnit a přečíst. To, že měli bídné procento střelby, nám pomohlo. Ale myslím, že naše obrana byla velmi slušná,“ doplnil Hruban.

Dijon ve střelbě selhal, z pole měl mizerné procento úspěšnosti 25,64. „Sem tam jsem to zažil, ale rozhodně se to nestalo nám a v nějaké evropské soutěži. Občas to vidíme v české lize, ale na úrovni Ligy mistrů jsem to asi ještě neviděl. My jsme slušně bránili a oni pak už byli pod takovou dekou, že co dokázali zazdít, bylo hodně pod jejich úroveň,“ uvedl jednatřicetiletý lídr Nymburka i české reprezentace.



Na doskoku předčili domácí soupeře 50:40. „Myslím, že byl doskok úplně rozhodující. Při tom, kolik měli minutých střel, tak nevyužít toho, nedat z toho nějaké lehké body a nepřeskákat je, by byla hrozná škoda,“ podotkl Hruban.

Ještě v poločase držel Dijon se stavem 20:49 naději být nakonec v součtu obou zápasů s Nymburkem v plusu. Domácí to ale namotivovalo ještě víc k tomu, mu to nedovolit. „Říkali jsme si, že je to jen o pět, pojďme to utrhnout. Myslím, že nám ten náskok psychicky docela pomohl,“ dodal Hruban.