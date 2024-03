Kariérní večer. Brunsonova šedesátka byla krátká na dlouhána Wembanyamu

„Celý život jsem snil o tom, že budu schopen soupeřit s těmito hráči. Ještě to není ono, ale dnes jsem ukázal, že jsem na správné cestě,“ řekl Wembanyama poté, co předvedl jeden z nejlepších nováčkovských výkonů v historii. Trestnými hody poslal zápas do prodloužení a v něm pěti body rozhodl o třetí výhře nejhoršího týmu Západní konference za sebou.

Sestřih utkání San Antonio vs. New York Knicks

„Bude to jeden z nejlepších hráčů, jaké basketbal měl. Jen to, jaké má tělo. A co už byl schopen předvést. Mám k němu velký respekt,“ prohlásil o dvacetiletém Wembanyamovi Brunson. Hranici 60 bodů pokořil jako sedmý hráč v sezoně, paradoxně počtvrté z těchto sedmi případů to znamenalo porážku.

Brunson, který měl dosud osobní maximum 50 bodů, zároveň o jediný bod zaostal za klubovým rekordem Carmela Anthonyho. „Je výjimečný. I když jsme nevyhráli, Jalen předvedl, že je to jeden z nejlepších hráčů Východní konference. Ale to ukazuje každý zápas,“ řekl o svém spoluhráči Donte DiVincenzo.

Výsledky basketbalové NBA Charlotte – Golden State 97:115

Indiana – LA Lakers 109:90

Orlando – LA Clippers 97:100

Washington – Detroit 87:96

Brooklyn – Chicago 125:108

Cleveland – Philadelphia 117:114

Miami – Portland 142:82

Oklahoma – Phoenix 128:103

San Antonio – New York 130:126 v prodloužení

Denver – Minnesota 98:111

Utah – Houston 100:101

Sacramento – Dallas 103:107

Východní konference:

Atlantická divize:

1. z-Boston 73 57 16 78,1 2. New York 73 44 29 60,3 3. Philadelphia 74 39 35 52,7 4. Brooklyn 74 29 45 39,2 5. Toronto 73 23 50 31,5

Centrální divize:

1. Milwaukee 73 46 27 63,0 2. Cleveland 74 45 29 60,8 3. Indiana 75 42 33 56,0 4. Chicago 74 35 39 47,3 5. Detroit 74 13 61 17,6

Jihovýchodní divize:

1. Orlando 73 42 31 57,5 2. Miami 73 40 33 54,8 3. Atlanta 73 34 39 46,6 4. Charlotte 73 18 55 24,7 5. Washington 74 14 60 18,9

Západní konference:

Jihozápadní divize:

1. New Orleans 73 45 28 61,6 2. Dallas 73 44 29 60,3 3. Houston 73 38 35 52,1 4. Memphis 73 24 49 32,9 5. San Antonio 74 18 56 24,3

Severozápadní divize:

1. Minnesota 73 51 22 69,9 Oklahoma City 73 51 22 69,9 3. Denver 74 51 23 68,9 4. Utah 74 29 45 39,2 5. Portland 74 19 55 25,7

Pacifická divize:

1. LA Clippers 73 46 27 63,0 2. Phoenix 74 43 31 58,1 3. Sacramento 73 42 31 57,5 4. LA Lakers 74 41 33 55,4 5. Golden State 73 39 34 53,4

Poznámka: Týmy označené „x“ mají jistý postup do play off, „y“ znamená jisté prvenství v divizi, „z“ vítězství v konferenci.