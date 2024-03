Zranění byla demotivující, líčí Krejčí. Teď hlídá hvězdy a doufá, že v NBA zůstane

„Myslím, že hrajeme fakt hezký basket, daří se nám, vyhráli jsme i dvakrát proti Bostonu, což bylo super,“ zmínil 23letý reprezentant při pátečním online setkání s českými novináři skalpy nejlepšího týmu ligy.

Přitom před začátkem sezony se zdálo, že mezi zámořskou elitou na něj nezbude místo, do toho navíc řešil zdravotní komplikace.

A teď nastupujete v NBA v základní pětce. Jste spokojený?

Je to super. Když přemýšlím nad tím, kde jsem byl minulý rok, kdy jsem prakticky nehrál, tak jsem rád za tuhle příležitost. Vím, jakou roli v týmu mám, nejvíc se soustředím na obranu. Jsem rád, že mi trenér Quin Snyder věří.

Proti Bostonu jste strážil Jaysona Tatuma, máte z největších borců pořád respekt?

Záleží na hráči, ale zrovna souboje s Tatumem pro mě byly asi nejtěžší, jaké jsem zatím zažil, a to jsem měl štěstí bránit v této sezoně skvělé hráče. Největší problém mi dělala jeho fyzičnost, ale každý zápas, kdy můžu bránit takovéhle hvězdy, je pro mě neuvěřitelná zkušenost. Cítím, že se v obraně zlepšuju.

Troufnete si i na trash talk?

Zrovna na Tatuma jsem si nic nedovolil. Pro mě bylo důležité bránit ho po celém hřišti a unavit ho, aby v závěru neměl tolik sil. Snažil jsem se ho dostat z jeho pozice, ale on samozřejmě dal i spoustu těžkých střel, což dobří hráči umí. Každopádně oba zápasy jsme vyhráli my.

A jak tým úspěchy prožívá?

Poslední zápasy nám extrémně pomohly, dodaly nám sebevědomí. Víme, že můžeme hrát s kýmkoli. Věříme si i do play off, jen musíme pokračovat ve výkonech jako doteď.

Vít Krejčí (vlevo) z Atlanty brání Jaysona Tatuma z Bostonu.

Není paradoxem, že nejlepší basketbal předvádíte bez Trae Younga, který je už delší dobu na marodce?

Až se Trae vrátí, budeme ještě lepší. Zranění opory někdy dokáže tým víc semknout, my jsme věděli, že musíme hrát spolu a tvrdě, abychom vůbec nějaké zápasy vyhráli. Myslím, že jsme udělali velký pokrok.

Vy sám sice hlavně bráníte, ale blýskl jste se i pár útočnými kousky. Třeba nezištnou nahrávkou volnému spoluhráči, před níž jste s míčem působivě zažongloval.

Pro tyhle momenty basket hraju. Když se povede nějaká akce, jako třeba tato, je to pak jeden z nejlepších pocitů, jaké člověk může mít. Po podobném zápase si vždycky vzpomenu na časy, kdy jsem měl den po operaci nebo když jsem nevěděl, co bude dál, jestli se mám vrátit do Evropy, nebo zůstat v zámoří… I proto jsem rád, že jsem vydržel, makal dál a dostal jsem další šanci.

NBA @NBA Vit Krejci with the RAZZLE-DAZZLE 😲



Pelicans-Hawks | Live on the NBA App

📲 https://t.co/VKLnXqGLA8 https://t.co/yXu4dc4Gpq oblíbit odpovědět

Dělo se toho u vás v této sezoně dost, že ano?

Začal jsem v Minnesotě, kde jsem měl dobrou pozici na to, abych uspěl a podepsal nějaký kontrakt. Tři dny předtím jsem si ale přetrhl vazy v prstě a musel na operaci, což pro mě bylo hodně demotivující. Ale pořád jsem makal a věřil, že kdybych dostal šanci, dokážu ji využít.

Co následovalo?

Měl jsem neuvěřitelné štěstí, že mi nabídli dvoucestnou smlouvu v Atlantě. Přišel jsem sem, ale ve druhém zápase v G-League (nižší soutěži) jsem si přetrhl vazy v rameni a byl jsem měsíc mimo, což bylo zase demotivující. Ale pořád jsem věděl, že musím zůstat připravený. Jsem rád, že i po takovýchto potížích jsem příležitost dostal. A teď ji musím v každém zápase využít.

16 bodů je Krejčího maximum v aktuální sezoně, zapsal ho v pondělí proti Bostonu

V Atlantě jste působil už v minulé sezoně, překvapilo vás, že vás znovu angažovali?

Byl jsem extrémně rád, protože s vedením, ať už s trenérem, nebo i manažerem, jsem měl vždycky dobrý vztah. Líbí se mi, jakým směrem se klub vydává pod koučem Snyderem. To, jak teď hrajeme, je výsledek práce, kterou s týmem udělal.

Vysvětlovali jste si zpětně, proč vás po minulé sezoně propustili?

Ne, já chápu, že NBA je byznys a takovéto věci se dějí každý den. Je zbytečné si z toho lámat hlavu.

Zkraje roku jste se rozehrával v G-League, pomohl vám k postupu do NBA triple double v jednom z utkání (nastřádal 10 bodů, 12 asistencí a 10 doskoků)?

Ano, ale hlavně jsem si dodal sebevědomí, víc jsem si věřil. A pár dní potom už jsem začal hrát za Hawks.

V jakých dalších aspektech vás nižší soutěž zocelila?

Měli jsme tým zaměřený na agresivní obranu, která mi extrémně pomohla s přechodem do Hawks. Před sezonou jsem se nepovažoval za nějakého extra skvělého obránce, ale díky zápasům v G-League jsem zrychlil a zesílil. Jsem rád, že mi soutěž prospěla. I když to bylo náročné, bylo to pro mě lepší než sedět na lavičce Hawks.

Jak se vám v Atlantě žije?

Mám ji rád, až na ten provoz. Dá se tady dělat spousta věcí, už to tady trošku znám. Jsem rád, že jsem dostal příležitost zrovna zde, protože město je skvělé a organizace taky.

Předpokládám, že díky tomu byste v Atlantě rád setrval i v příští sezoně. Jak vidíte svou budoucnost v NBA?

Jedna z mých motivací určitě je tady zůstat. Když už si někde vybudujete důvěru, chcete na tom místě pokračovat. Jsem rád, jakým směrem tým směřuje, ale v NBA je všechno velmi nejisté. Beru to zápas po zápase, vím, že do každého musím dát sto procent. Věřím, že výsledky budu mít a že šanci dostanu.