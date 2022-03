Hvězdou bez bodu. Vlastně nevím, jestli je to dobré, přemítal Satoranský

Co je to vlastně double double? Jedná se o statistický jev, při kterém basketbalista nasbírá aspoň ve dvou z hlavních hlídaných kategorií dvouciferný zápis. V naprosté většině případů je součástí takového výkonu přinejmenším desítka na bodovém kontě.

Jenže Satoranského vítězné představení proti Orlandu se obešlo bez bodového zisku. 0 bodů, 10 doskoků, 13 asistencí.

„Vlastně vůbec nevím, jestli je to dobré, nebo špatné. Snažil jsem se být agresivní, ale pokaždé, když jsem najížděl do koše, se otevřela nějaká lepší možnost,“ vysvětloval třicetiletý rozehrávač.

Po příchodu do Washingtonu na přelomu února a března pookřál. Rázem dostává slušnou minutáž, v posledních zápasech se při absenci svého konkurenta Raula Neta posunul dokonce do základní sestavy.

„Jsem po takové sezoně moc vděčný, že můžu hrát tolik minut a být v základu. Určitě jsem potřeboval restart, to je jasné. Chtěl jsem někam, kde mě znají, chtějí mě a vědí, co ode mě čekat. Jakmile dostanete šanci na nový začátek, najednou máte daleko víc chuti, energie,“ líčil.

Pokud je však jedna část hry, na níž by měl zapracovat, je to střelba. A to nejde o její úspěšnost, jež je slušná. Satoranský totiž zakončuje skutečně málo, v čemž tkví hlavní problém. Během patnácti zápasů, které zatím v probíhající sezoně za Wizards odehrál, vyslal na koš průměrně jen 3,7 střely.

Proti Orlandu pálil dvakrát, v obou případech neúspěšně. „Jedno zakončení bylo z rychlého brejku, druhé zase trojka, při které jsem byl úplně volný. Takže jsem vlastně nestřílel skoro vůbec,“ připustil. „Snažil jsem se do toho šlapat hned od začátku, zrychlovat tempo, což je moje největší přednost. Povedly se mi nějaké asistence, díky tomu jsem se cítil dobře.“

Stal se teprve třetím hráčem v historii NBA, který double double bez bodu zaznamenal. Prvním byl Norm Van Lier v roce 1971, jeho neobvyklý výkon poté zopakoval loni na konci prosince australský nováček Josh Giddey v dresu Oklahomy.

Jako by Češi měli v zámořské lize na statistické výkyvy patent. Do historie se kupříkladu zapsal i Jan Veselý, ten mimochodem před devíti lety rovněž v dresu Washingtonu zaznamenal šest faulů za pouhých osm minut ve hře a zápas pro něj skončil. Úplný rekord ale nepřekonal, Bubba Wells „zvládl“ podobný kousek v roce 1997 dokonce za tři minuty...

Co všechno se může v NBA stát? Tak třeba Allan Houston nastřílel na začátku tisíciletí v jednom zápase parádních 37 bodů, jenže to bylo vše. Nulu měl v kolonce doskoků, asistencí, zisků i bloků.

Pojmem se v soutěži stal pět let starý „výkon“ Tonyho Snella. Americký křídelník prožíval v Milwaukee svou dosavadní nejlepší sezonu v kariéře, pak ovšem přišel zápas, kvůli kterému se zapsal do historie rozhodně jinak, než by si přál.

Snell nastoupil proti Utahu v základní sestavě, odehrál velice slušných 28 minut, jeho statistiky ovšem zůstaly absolutně netknuté. Bez bodu, asistence, doskoku, zisku či bloku. Při podobné minutáži nevídaná věc.

Ačkoliv Satoranský při svém double double neskóroval, v ostatních aspektech hry byl téměř perfektní. Za desítku doskoků by se nemusel stydět ani kdejaký podkošový hráč, třináct asistencí je rovněž nadprůměrným počinem i u elitních rozehrávačů. „Přišlo to tak nějak přirozeně,“ poznamenal český reprezentant.