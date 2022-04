„Hráli spolu jen v přátelských zápasech před mistrovstvím světa v Číně v roce 2019, ale to byl Vítek ještě hodně zelený. Od té doby se ohromně posunul,“ povídá pro iDNES Premium reprezentační asistent Luboš Bartoň.

„Ještě jsme je vedle sebe pořádně neviděli, takže to bude zajímavé sledovat a moc se na to těším. Saty je furt ve svých dobrých letech a Vítek do nich dorůstá.“