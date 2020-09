Vzpoura ohrožených: Toronto srovnalo, Denver kontroloval odvetu

Aktualizujeme 7:28 , aktualizováno 7:47

Jednoduché série to nebudou. Boston ve čtvrtém utkání druhého kola play off NBA narazil na další odpor Toronta, podlehl 93:100. Je vyrovnáno, 2:2. Basketbalisté LA Clippers nezvládli vstup do druhého souboje s Denverem a podlehli 101:110. Vyrovnáno, 1:1.