Toronto udrželo postupovou naději, v poslední sekundě se trefil Anunoby

Z 0:3 na 4:3 ještě nikdy žádný tým NBA sérii play off neotočil, a tak kanadští obhájci stáli už před třetím zápasem zády ke zdi. Třetí porážka by znamenala takřka jistý konec.

A Raptors byli nezdaru blízko, půl sekundy do konce vyzval bostonský rozehrávač ke smeči německého pivota Daniela Theise. A bylo to 101:103. Vyhodit z autu a vystřelit, to byla jediná možnost pro Toronto, jak ještě odpovědět. Proti vyhození Kyla Lowryho se postavil nejvyšší muž ligy Tacko Fall (takřka 230 centimetrů), zkušený rozehrávač ale pasem přes šířku hřiště našel O. G. Anunobyho a ten svůj úkol splnil.

„Někdo mě trefil do nosu. Ale v pohodě,“ popisoval Anunoby s úsměvem bouřlivé oslavy jeho vítězné tříbodové střely.

Dramatická poslední sekunda zápasu Boston - Toronto: