Morris platí za tvrdý faul, ale roli zlého psa splnil. Vynervoval Dončiče

Potrestán ovšem byl i slovinský hráč Dallasu, jenž za hození míče směrem k rozhodčímu zaplatí 15 000 dolarů (333 000 korun).

Clippers v neděli v šestém utkání série porazili Dallas 111:97 a po výhře 4:2 na zápasy postoupili do druhého kola.

Už v závěru první čtvrtiny skončil duel pro Morrise, jenž Dončiče při nájezdu na koš udeřil seshora do ramene a byl vyloučen.

Dončiče se Morrisův atak dotkl, málem došlo k fyzické výměně názorů, kdyby jedenadvacetiletého univerzála nezastavil srbský spoluhráč Boban Marjanovič.

Morrisův faul na Dončiče:

Morris už v předchozím utkání zaútočil na dallaskou hvězdu, když jí přišlápl zraněný kotník. Omylem, jak se dušoval. „Viděli jste sami, co udělal v pátém zápase. Prý to nebyl úmysl, ale co si mám myslet, když teď předvedl tohle. S takovým typem basketbalistů nechci mít nic společného,“ vzkázal Dončič.

Ve své první sérii play off v NBA se blonďatý mladík ukázal jako muž s velkou budoucností, překonal několik rekordů soutěže a naznačil, že s Dallasem se bude muset počítat. Zároveň se však nedokázal uklidnit a často debatoval s rozhodčími.

Vyústěním byla pokuta od vedení NBA, která míří jeho směrem.

V šestém utkání totiž Dončič dostal technickou chybu za to, že po odpískaném prorážení hodil míč po rozhodčím a trefil ho do nohy. Následovala další diskuse s arbitrem, o své pravdě však dvoumetrový hráč nikoho nepřesvědčil.

Dončič posílá míč směrem k rozhodčímu:

Clippers se v semifinále Západní konference střetnou od čtvrtka s Denverem.