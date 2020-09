Harden a spol. zaskočili Lakers. Miami předvedlo závěr snů

Showtime v Disney Worldu? Favorité zažili v pátek hořké zklamání. Pro basketbalisty LA Lakers je porážka 97:112 s Houstonem jen nepovedeným vstupem do série druhého kola play off NBA. Zato nezdar Milwaukee proti Miami v poměru 100:115 prakticky rozhodl sérii. Nejlepší tým základní části prohrává už 0:3 na zápasy, pokud otočí na 4:3, podaří se mu to jako prvnímu v historii.