Přestup Holidaye, Weatherspoonová asistentkou, DeRozan zůstává, Porzingis čeká

Milwaukee získalo Holidaye za dva jiné rozhrávače

Basketbalisty Milwaukee posílí rozehrávač Jrue Holiday. Nejlepší tým základní části uplynulého ročníku NBA získal podle amerických médií třicetiletého basketbalistu z New Orleans výměnou za jiné zkušené rozehrávače Erica Bledsoea a George Hilla.

Holiday letos obdržel v zámořské lize cenu pro nejlepšího spoluhráče. V New Orleans odehrál sedmou sezonu, předtím strávil čtyři roky ve Philadelphii. V NBA má na kontě 713 zápasů s průměrem 15,9 bodu.

Jrue Holiday v dresu New Orleans.

Stejně starý Bledsoe opouští Milwaukee po třech sezonách, předtím nastupoval za Los Angeles Clippers a Phoenix. V lize má průměr 14,2 bodu na zápas.

Čtyřiatřicetiletý Hill měl v uplynulé sezoně nejvyšší úspěšnost střelby za tři body v soutěži (46 procent). V NBA již oblékal také dres San Antonia, Indiany, Utahu, Sacramenta a Clevelandu.

Porzingis si po operaci kolena počká

Lotyšský basketbalista Kristaps Porzingis nestihne v dresu Dallasu po říjnové operaci pravého kolena úvod příštího ročníku NBA. Mavericks počítají, že 221 cm vysoký podkošový hráč začne s tréninkem na hřišti po Novém roce. Sezona elitní zámořské ligy odstartuje 22. prosince.



„Musíme se ujistit, že je stoprocentně v pořádku, než ho pustíme zpět na hřiště. Rozhodně s tím nebudeme spěchat. Co se týče jeho rehabilitace, máme dlouhodobou vizi,“ řekl generální manažer Dallasu Donnie Nelson o Porzingisovi, jenž loni v červenci podepsal v texaském klubu pětiletou smlouvu na 158 milionů dolarů.

Kristaps Porzingis z Dallasu je naštvaný na rozhodčího.

Pětadvacetiletý Porzingis se zranil v polovině srpna v prvním kole play off proti Los Angeles Clippers. Operaci poraněného menisku se podrobil začátkem října.

Jednu dlouhou pauzu už Porzingis v NBA za sebou má. Ještě coby hráč New York Knicks si v únoru 2018 přetrhl přední zkřížený vaz v levém kolenu a po vynechaném zbytku ročníku a celé sezoně 2018/19 se na palubovku vrátil loni v říjnu už jako hráč Mavericks. V 57 zápasech za Dallas zaznamenal v průměru 20,4 bodu a 9,5 doskoku na utkání.

DeRozan bude pokračovat v San Antoniu

Americký basketbalista DeMar DeRozan využil opci ve smlouvě a bude hrát i v příští sezoně NBA za San Antonio. V posledním roce svého pětiletého kontraktu, který uzavřel ještě v Torontu, si čtyřnásobný účastník Utkání hvězd vydělá 27,7 milionu dolarů.



Jedenatřicetiletý DeRozan byl v minulém ročníku s průměrem 22,1 bodu na zápas nejlepším střelcem San Antonia, jež ale poprvé od roku 1997 nepostoupilo do play off. Za Spurs hraje od roku 2018. Prvních devět let kariéry strávil rodák z kalifornského Comptonu v Torontu, odkud odešel rok předtím, než Raptors vybojovali svůj první titul v NBA.

S americkou reprezentací získal DeRozan zlaté medaile na mistrovství světa ve Španělsku 2014 a olympijských hrách v Riu de Janeiro 2016.

Weatherspoonová bude v New Orleans asistentkou

Někdejší basketbalová hvězda Teresa Weatherspoonová bude v NBA asistentkou trenéra New Orleans Pelicans. Olympijskou vítězku ze Soulu a mistryni světa z roku 1986 povýšil do funkce hlavní kouč Stan Van Gundy.

Teresa Weatherspoonová

Čtyřiapadesátiletá Američanka, která dosud v klubu působila jako trenérka basketbalových dovedností, bude osmou ženskou asistentkou trenéra v historii NBA.



Bývalá hvězda WNBA, kde hrála za New York a Los Angeles, je od loňska členkou Naismithovy basketbalové Síně slávy. Trénovat začala v roce 2007. V letech 2009 až 2014 vedla v univerzitní soutěži NCAA tým Louisiana Tech.