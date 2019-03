Trable Porzingise. Bývalá sousedka ho obvinila ze znásilnění

Basket

Dalších 14 fotografií v galerii Kristaps Porzingis z New Yorku si vážně poranil koleno v zápase s Milwaukee. | foto: AP

dnes 11:36 11:34

Hvězdný lotyšský basketbalista Kristaps Porzingis čelí obvinění ze znásilnění, kterého se měl dopustit vloni v únoru jen několik hodin poté, co si v utkání NBA v dresu New Yorku vážně zranil koleno. O vyšetřování hráče, jenž mezitím přestoupil do Dallasu, informoval New York Post a zprávu následně potvrdil i jeho právník. Obvinění ale jednoznačně popřel.

Oběť, kterou je bývalá Porzingisova sousedka z New Yorku, se na policii obrátila tento týden. Podle policistů působila důvěryhodně i přesto, že s nahlášením incidentu čekala 13 měsíců. Přiznala prý, že měla od basketbalisty slíbeno 68 000 dolarů za mlčení, peníze ale nedostala. Porzingisův právník Roland Riopelle ale v oficiálním prohlášení pro ESPN uvedl, že basketbalista se obrátil na FBI už vloni v prosinci poté, co ho začala žena vydírat. Vše oznámili i vedení ligy a majiteli Dallasu. Třiadvacetiletý Porzingis si několik hodin před tím, než mělo k napadení dojít, přetrhl přední zkřížený vaz v levém koleni a za Knicks od té doby nehrál. Letos v lednu byl v rámci rozsáhlého trejdu vyměněn do Dallasu. Protože se ale stále zotavuje po zranění, za Mavericks si zahraje až v příští sezoně.