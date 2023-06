Ten kluk je podvod, zíral Curry. Wembamánii už propadli i multimilionáři

Basketbalový král z Los Angeles Lakers se o mladém Francouzi, jehož si v noci na pátek podle předpokladů vybrali San Antonio Spurs, rozpovídal už několikrát. Varoval ho, že se bude muset vyrovnat s nekompromisním očekáváním sportovní veřejnosti stejně jako kdysi on.

„O několika klucích se v posledních letech říkalo, že jsou basketbalovými jednorožci. Wembanyama je přímo mimozemšťan. Nikdy jsem neviděl takto vysokého hráče, aby se po palubovce pohyboval tak ladně,“ rozplýval se James.

U podobně vytáhlých baskeťáků nebývá zvykem, aby zvládali tvořit hru, střílet z dálky i kvalitně bránit. Francouzský klenot z Versailles je výjimkou. Nedivte se, jestli o něm budete slýchat téměř každý den po příští dvě dekády.

Victor Wembanyama z Boulogne-Levallois Métropolitans střílí v zápase francouzské ligy na koš Paris Basketball.

„Je až neskutečné, kam až se basketbal vyvinul. Při pohledu na Wembanyamu se vždycky musím usmívat,“ házel komplimenty směrem k devatenáctiletému dlouhánovi Kevin Durant z Phoenixu. „Věřím, že v roce 2045 budou všichni v NBA vypadat jako on,“ přidal se dvojnásobný nejužitečnější hráč soutěže Janis Adetokunbo.

Sám Wembanyama zatím zůstává poměrně klidný, aspoň to tedy tvrdí. V San Antoniu se od něj bude od první minuty očekávat, že bude jasným lídrem. Jen se nesmí zranit, což u basketbalistů s podobnou tělesnou stavbou hrozí poměrně vážně.

„Všechno, co dělám, dělám pro sebe. Nijak mě to nestresuje,“ prohodil. „Je samozřejmě krásné, že se o mě takhle mluví, ale vždyť já ještě nic nedokázal.“

Victor promine, salva komplimentů od basketbalových velikánů pokračuje. „Wembanyama je vylepšenou verzí mne samého,“ poznamenal třeba pivot Kristaps Porzingis, jehož krátce před letošním draftem vyměnil Washington do Bostonu. „Je vyšší než já, ale střílí jako Durant. Skoro jako nějaký nadčlověk!“

Připomíná uměle vytvořenou postavičku z videohry, kterou vytáhnete do maximální možné výšky a zároveň jí nastavíte všechny atributy na nejvyšší hodnotu.

„Jenže on to předvádí v reálném životě!“ nevěří R. J. Barrett, rozehrávač New York Knicks. „To ani není normální, je to cheat kód, prostě podvod na soupeře,“ říká s úsměvem nejlepší trojkař historie Stephen Curry.

A zatímco v NBA se na prvotní ukázku jeho superschopností teprve čeká, ve Francii už mají jasno. Tamní lize dominoval, důležitou roli získal i v národním týmu, což mohli poměrně nedávno okusit i čeští reprezentanti, když Wembanyama čaroval v Pardubicích.

Francouzský basketbal je zrovna se San Antoniem úzce spojený. V organizaci Spurs totiž léta řádil Tony Parker, hned čtyřikrát s ní získal titul.

„Když bylo Victorovi čtrnáct a já ho spatřil naživo, okamžitě jsem Tonymu volal,“ vypráví francouzský reprezentant Nicholas Batum. „Říkám mu: Právě jsem viděl další hvězdu. Ne národní, ale světovou!“ Krajan Evan Fournier se přidává: „Výjimečný hráč, který se navíc nesmírně rychle učí.“

Tak co Wembanyama dokáže? Hlavně žádný stres...