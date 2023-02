Vesmír limitem, delší ruce než Adetokunbo. Jak Češi (ne)bránili Wembanyamu

Chvílemi působilo dění na palubovce až komicky. Jako by Češi měli potíže smířit se s tím, že proti nim stojí někdo tak dlouhý jako Wembanyama (220 cm). Jakmile vyslali snad jen trochu nepromyšlenou nebo pomalejší střelu, francouzský habán se vyšrouboval do vzduchu a míč odpálil.

„Je to nepříjemné, když za vámi stojí borec, který má o metr vyšší dosah,“ krčil rameny pivot Patrik Auda. „Nevíte, co přijde. Koncentraci na střelu vám to občas rozhodí.“

Naživo vypadá devatenáctiletý Wembanyama jako úkaz. Jeho dlouhatánské paže vyvolávají dojem čehosi nepřirozeného.

„Potíže nám dělal úplně všude. Ani Janis nemá tak dlouhé ruce!“ porovnával obranář Martin Kříž francouzského baskeťáka s hvězdným Řekem Adetokunbem, s nímž se Češi střetli v osmifinále loňského EuroBasketu.

Wembanyama je jedinečný. Bezprecedentní basketbalista, dalo by se říct. Vzezřením může trochu připomínat amerického snajpra Kevina Duranta. Oba jsou hubení, takové pavoučí typy. Jenže superstar z Phoenixu je o nějakých 12 centimetrů nižší než talentovaný Francouz.

„Takovou kombinací výšky, schopností, citu pro hru a koordinací pohybu nedisponuje ani Durant. Victor má lepší předpoklady,“ je si jistý nejlepší Čech čtvrtečního duelu Tomáš Kyzlink.

Ten může ostatně Wembanyamu pozorovat poměrně zblízka, hraje totiž francouzskou ligu, v níž je předpokládaná jednička příštího draftu NBA nejlepším střelcem.

„V angličtině se říká, že ‚sky is the limit‘. Až nabere svalovou hmotu a zesílí, tak u něj nebude stropem nebe, ale rovnou vesmír,“ filozofoval Kyzlink. „Jsem vděčný, že jsem měl možnost konfrontace s hráčem, který tu ještě nikdy nebyl. Má předpoklad být nejlepším basketbalistou, co kdy po palubovkách běhal.“

Wembanyama je se svou výškou unikátním střelcem, což dokazoval i v Pardubicích. S ladností proměnil čtyři trojky. „Míč se ani nedotkl obroučky, jen prosvištěl síťkou!“ žasl Kyzlink. „Ohromný talent. Takový se nerodí každý den,“ přikyvoval Kříž.

Snad jen na Ondřeje Balvína francouzský klenot takový dojem neudělal. Český silák přes něj hned v úvodu zasmečoval, ale že by pro něj šlo o nějakou vzácnou událost?

Český pivot Ondřej Balvín smečuje do francouzského koše, neubránil ho Victor Wembanyama.

„Proč bych na to měl vzpomínat? Mě ten vzruch kolem nijak nezajímá, dělám svoji práci,“ prohodil reprezentační pivot. „Vzal si tolik střel, že to Francii omezovalo v týmovém výkonu.“

„Ani já jsem nešel do zápasu s tím, že bych šel hrát proti někomu výjimečnému. Znepříjemnil jsem mu to, jak jsem jen mohl. Jenže pokaždé, když proti němu jdete trochu naivně, přijde zásah,“ připomíná Kříž. „Má obrovskou budoucnost.“