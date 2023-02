Nebránitelný. Zlatý hoch předvede Česku, proč po něm v NBA šílí

A v útoku zase nemusí šikula, jenž s basketem začínal ve Versailles, ani vyskočit, aby pohodlně zasmečoval. Kromě toho ovládá rovněž střelbu z delší vzdálenosti, bezpečně se trefuje i z krkolomných pozic, umí i tvořit.

Hledáte slabinu? Hodně štěstí.

„Dělá věci, které jsem nikdy neviděl. Je to talent, který tu ještě nebyl. Nikdo neví, co od něj čekat. Tím je nesmírně zajímavý, je to opravdový jednorožec,“ připomíná kapitán české reprezentace Vojtěch Hruban v basketbale čím dál častěji užívané označení pro univerzální borce.

Není proto divu, že se o mladém Francouzi už dlouho mluví jako o jasné jedničce příštího draftu NBA a budoucí megahvězdě nejprestižnější basketbalové ligy.

Ve čtvrtek se tento mimořádný hráč představí na palubovce v Pardubicích (od 18.45). Figuruje v nominaci francouzské reprezentace na poslední okno kvalifikace o letošní mistrovství světa.

Češi už nemohou postoupit, přesto se touží ukázat před domácím publikem a na vlastní kůži zažít schopnosti Wembanyamy. I oni pochopitelně zaznamenali vzruch, který 19letý Francouz vyvolává.

„Viděl jsem ho sebrat míč z obroučky, ale stylem, že si ho mohl dát do zubů a odnést pryč. To nebylo blokování, on si balon prostě vzal. To mi utkvělo v paměti. Musel jsem se na to podívat několikrát, abych uvěřil,“ povídá Hruban.

Nejvíc se Češi podivují, jak je Wembanyama při svých nejméně 220 centimetrech obratný.

„Vysocí hráči mají většinou problémy s koordinací, protože střelba je velmi komplexní pohyb, ale on si drží vysokou úspěšnost. Pak skvěle pracuje nohama a má i cit pro hru,“ všímá si křídelník Tomáš Kyzlink.

Victor Wembanyama (vpravo) z Francie útočí v zápase s Bosnou.

Sám působí ve francouzské lize, a tak si v polovině dubna zahraje proti Wembanyamovi znovu. Mladý talent v této sezoně průměruje přes 22 bodů a devět doskoků na zápas.

Z českého národního týmu se jeho parametrům nejvíc blíží 217 centimetrů vysoký Ondřej Balvín, který však zastává pozici klasického podkošového pivota a do střelby z větší dálky se tolik netlačí.

„On váží o dost míň. A správně ho odmala drilovali na univerzálního hráče. Má neuvěřitelné předpoklady v koordinaci a výšce, a když s nimi správně pracuje, může dělat takovéhle věci,“ líčí Balvín.

Podle indicií je jasné, že reprezentanty čeká zítra proti Francii pořádná šichta. „Wembanyama je prakticky nebránitelný,“ tvrdí Kyzlink.

Patrik Auda nastiňuje: „Budeme muset podat týmový výkon, jaký jsme praktikovali proti Řekům.“

Victor Wembanyama v reprezentaci proti Litvě a Bosně:

Připomíná tak konfrontace s hvězdným Janisem Adetokunbem, kterého Češi dokázali zbrzdit.

Proto Hruban říká: „Nemyslím, že by byl Wembanyama nejlepším hráčem, proti kterému jsme kdy hráli. Možná nebude ani v top desítce. Ale to, co dělá, je naprosto unikátní, proto je tak známý. A má obrovský potenciál.“

„Chápu, že pro fanoušky a novináře je to hrozně zajímavé,“ ví Balvín. „Ale jako hráč nad tím nemůžu přemýšlet, to by byla cesta do pekel.“