Paulovo putování v NBA. Ve Washingtonu se nezdržel, bude hrát za Golden State

Hvězdný basketbalista Chris Paul má v NBA namířeno do Golden State. Osmatřicetiletého veterána do Warriors poslal Washington, který výměnou získá Jordana Pooleho a práva draftu. O chystané transakci informovala ESPN. Ve Washingtonu se Paul ani neohřál, do Wizards přišel minulý týden z Phoenixu za Bradleyho Beala.