Opava ztratila polštář, ale marodi už se zvolna vracejí

Opava přišla o náskok

Dlouhodobou část ligy Opavští zakončili výhrou nad Ostravou 80:68, přičemž zvítězili po čtyřech porážkách.

„Je to pro nás vzpruha, protože kvůli covidu jsme se v minulých týdnech točili na marodce,“ řekl opavský pivot Martin Gniadek. „Místo abychom chytili covid všichni najednou a za týden byli zpátky na tréninku, postupně jsme padali a vraceli se do hry. To je těžší varianta, než abychom třeba týden nehráli a poté znovu začali všichni přípravu.“

Připustil, že nevydařený závěr dlouhodobé části ligy nezapříčinil jen koronavirus. „Určitě na nás bylo znát, že z tréninků i zápasů vypadl Čouda. To nám také nepřidalo,“ zmínil trenéra Petra Czudka, který v nemocnici bojoval se streptokokem.

I přes sérii porážek Opavští udrželi druhé místo. „S tím jsme spokojeni, akorát nás mrzí, že jsme přišli o náskok, který jsme si budovali celou sezonu.“

Asistent trenéra Kryštof Vlček si posteskl, že během osmi dnů nasbírali více porážek - čtyři, než za celou předchozí sezonu - tři. „Měli jsme hezký polštář, ale ztratili ho, což je však sport,“ podotkl. „Věříme, že nyní budeme zase stoupat, že výhra nad Ostravou týmu hodně pomůže psychicky, že kluci znovu získají sebevědomí a nebudeme dávat hlavy dolů, když nám něco nepůjde.“

Udržet druhou příčku v soubojích nejlepších osmi celků dosavadního průběhu ligy bude pro Opavany hodně náročné. „K tomu začínáme u našeho souseda v tabulce - v Brně,“ upozornil Vlček. „V A1 ale nebude lehký žádný zápas.“

Martin Gniadek hlavně doufá, že už tým nepoznamená covid. „Snad to bude v klidu, protože když se po týdnu nicnedělání vrátíte na hřiště, tak se vám fakt nedýchá dobře,“ usmál se pivot.

Ostrava čeká na návrat Ubilly

Ostravští ve čtyřčlenné skupině A2 odehrají s Děčínem, Olomouckem a GBA Jindřichův Hradec 12 zápasů, s každým protivníkem čtyři.

Ostravané jsou přesvědčeni, že nejhůře nynější desáté místo a tím i účast v předkole play off udrží. Ostatně před jedenáctým Olomouckem mají náskok pěti výher.

„V nadstavbě se musíme co nejlépe připravit na předkolo, a pokud bychom v něm uspěli, byl by to pro náš klub úspěch,“ řekl ostravský kapitán Petr Bohačík.

Je pro Ostravu dosavadní 10. příčka zklamáním?

„Je i není, i když jsme osmičku měli na dosah. Tři čtyři zápasy byly hratelné. Uspět v nich, byli bychom výše, ale přišla zranění,“ odpověděl asistent trenéra Saša Janković.

„Od A jedničky jsme nebyli daleko, ale teď je cíl udržet předkolo,“ prohlásil křídelník Štěpán Svoboda. „Doufáme, že co nejdříve bude v pořádku Manny.“

Jmenoval zkušeného rozehrávače Emmanuela Ubillu. „To je náš hlavní organizátor hry, ale zhruba měsíc už pořádně nehraje. Kromě zranění nás ovlivnil i covid,“ upozornil asistent trenéra Saša Janković.

Ostravští kádr budovali během sezony, kdy získali bosenského pivota Aleksandara Radukiće a australského křídelníka Jonaha Antonia.

„Radukić je jedním z nejlepších na své pozici v lize. Antonio je výborný střelec, už se chytá, ale potřebuje čas. Je poprvé v Evropě,“ upozornil Janković. A ocenil i křídelníka Issaca Vanna, jenž se při zraněních Emmanuela Ubilly, Martina Nábělka i Jiřího Dedka ujal rozehrávky.

„Důležité je, že se už známe, jsme sehraní, tak snad nám to půjde,“ dodal Svoboda.