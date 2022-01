Kauzou SMS to neskončilo, Děčín vetuje arbitra: Vzali nám šanci na skupinu A1

„My jsme museli o svoji šanci na skupinu A1 tvrdě bojovat, aby nám ji svojí nekoncentrovaností rozhodčí vzali? Pro nás neomluvitelné!“ soptil na klubovém webu Lukáš Houser, generální manažer Děčína.

Poslední kolo základní části svedlo proti sobě rivaly ze sousedních měst k zápasu o všechno. Vítěz šel do lepší nadstavby A1, poražený do horší A2. Domácí Sluneta ve strhující bitvě slavila před našlapanou halou 77:73, Válečníci teď poukazují na poslední trestné hody Brandona Alstona. Svůj druhý minul, jenže kvůli přešlapu děčínského Tye Nicholse sudí nechali šestku opakovat.

Druhou šanci Alston využil, jenže taky přešlápl, což arbitři nechali bez povšimnutí. Pravidla mluví jasně: střílející hráč se nesmí dotknout čáry trestného hodu nebo podlahy za ní, dokud míč nepadne do koše nebo se nedotkne obroučky.

Ty Nichols (0) z Děčína vyrazil v zápase s Ústím za doskokem příliš brzy. Brandon Alston (77) z Ústí přešlapuje u trestného hodu.

Kdyby koš neplatil, Děčín by měl dvě vteřiny na poslední útok a jen tříbodové manko, které šlo jednou střelou smazat. Takhle byli Válečníci minus 4 a prakticky bez naděje.

„Nedokážu pochopit, jak mohlo takové porušení pravidel rozhodčím uniknout. V zápase, ve kterém jde oběma klubům o tolik. Za tohoto stavu a času. A obzvlášť po tom, co byl odpískán těsně před tím náš přešlap,“ podivuje se Houser. „Tady nejde o sporný faul nebo aut. Čas stojí. Čistý výhled. Přešlap o 30 centimetrů. Tohle se píská od minižáků.“

Děčínem zpochybněný moment v derby s Ústím:

Už dříve se dostal Matějek na přetřes v souvislosti s vykázáním ústeckého generálního manažera Tomáše Hrubého od palubovky. Generální manažer Slunety obvinil šéfa rozhodčích Roberta Vyklického, že instruoval právě Matějka, aby ho při zápase poslal pryč z blízkosti hřiště. Důkazem byla esemeska, která mu přišla z Vyklického čísla, ale nebyla určená pro něj.

„Po tom, co jsem si přečetl v té zprávě, mi bylo pana rozhodčího Matějka vlastně až líto, protože musel plnit pokyny a teatrálně mě upozorňovat na to, že nemám být u hrací plochy,“ líčil Hrubý.

Vyklický popřel, že by zprávu posílal, myslí si, že někdo zneužil jeho telefonní číslo. Vykázání Hrubého, který u čáry nechává průchod emocím, však považoval za správné. „Jeho postavení a to, že lítal do hřiště, není v pořádku. Dělá to vždy, všechny to akorát rozčiluje. Nemůžeme tolerovat chování, které ovlivňuje rozhodčí na úkor soupeře, musí to být fér,“ uvedl Vyklický.

Ivor Matějek patří ve 42 letech k nejzkušenějším rozhodčím v NBL, v nejvyšší soutěži má odpískáno 14 sezon. Je také mezinárodním sudím FIBA.