O Krejčího růstu z Písku do NBA: Vzácný talent, trojky střílel už v jedenácti

Čím vás Vítek nejvíc ohromil?

Pamatuju si, jak rozhodl finále minižákovské republiky do třinácti let. Bylo mu jedenáct, hrál s o dva roky staršími, i tak ale na sebe vzal rozhodující střelu zápasu. Byla to těžká trojka, přitom trojky se v takovém věku ještě neházejí. Ale on ji dal. Myslím, že tenhle instinkt v sobě má a doufám, že ho bude předvádět co nejčastěji.

V NBA se zatím profiluje jako výborný střelec trojek.

Zdá se, že Oklahoma pro něj chystá tuhle roli spíš než roli play makera, na kterou to chvíli vypadalo ve Španělsku. Teď v něm vidí hráče, který čeká v rohu na balon a střílí. Na konci minulé sezony ukazoval, že chce mít míč, chce hrát a nechce být na hřišti jen do počtu.