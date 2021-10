Byla to klasika. Nábělek a spol. zase zažili nymburskou tsunami

„První čtvrtinu jsme i přesto, že jsme dostali hodně bodů, zvládli, udrželi jsme s Nymburkem krok,“ uvedl ostravský pivot Filip Šmíd. „Pak se ale ukázala kvalita soupeře a do poločasu nám odskočil na jedenáct bodů. Ve třetí čtvrtině rychle zvýšil na rozdíl dvaceti bodů a už utkání dohrával v poklidu.“

Ostravský rozehrávač Martin Nábělek upozornil, že s Nymburkem to tak bývá... „Zpočátku se týmy s nimi často drží, jenže poté přijdou dvě rychlé minuty a je to mínus dvacet bodů. Byla to taková klasika,“ prohlásil Nábělek.

„Po dlouhé cestě jsme do zápasu nevstoupili dobře,“ podotkl nymburský pivot Petr Benda. „Domácí nás v první čtvrtině přehrávali, ale postupně jsme se do toho dostávali a začali hrát svou hru - rychlý protiútok a vycházeli jsme z dobré obrany. Po přestávce jsme náskok natáhli.“

Filip Šmíd dodal, že během celého střetnutí měli pasáže, kdy s Nymburkem hráli vyrovnaně. „Ale když zabrali, ukázali, že na českou ligu jsou přece jen někde jinde,“ uvedl Šmíd.

Adam Choleva, trenér NH Ostrava, prohlásil, že první půle byla ze strany domácích dobrá. „V obraně nám tam sice nějaké věci hořely, ale protihráči dali těžké střely, jejich střelci jsou vyšší,“ řekl Choleva. „Ve druhém poločase Nymburk přidal. Snažili jsme se točit sestavu, zkoušeli jsme se soustředit na věci, které nám nejdou, a místy byl obraz naší hry solidní.“

Kouč dodal, že chtěl dát větší prostor mladým hráčům. Ten jim dal zejména v posledních deseti minutách.

„Ale mohli hrát už i dříve,“ uvedl. „Jenže jsem potřeboval, abychom měli dobrý pocit, že dokážeme hrát solidní zápas i s takovým mančaftem jako je Nymburk, takže mladíci přece jen naskočili do hry o něco později.“