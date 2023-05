Bartoň: Satoranský a Veselý tvoří pilíře Barcelony, Krejčí potřebuje hrát

Bývalý reprezentant v dresu katalánského velkoklubu v roce 2010 opanoval Euroligu, tudíž tamní prostředí dobře zná. Pro iDNES Premium hovoří o svých krajanech a následovnících na slavné adrese, práci s mladými hráči v Gironě i Vítu Krejčím, který v aktuální sezoně NBA dostal jen velmi málo šancí rozvíjet svůj talent.

Barcelona ve středu postoupila do Final Four Euroligy, jak na vás z pozice soupeře působí?

Zatím mají dobrou sezonu. Paradoxně jim pomohlo, že ve čtvrtfinále poháru zažili kolaps s Málagou. Po porážce změnili úlohy v týmu, Argentinec Laprovittola už nemá klíčovou roli, naopak Saty se dostává do mnohem lepší formy, je jistější, bere víc zodpovědnosti. A Veselka hraje taky moc dobře, obstará toho hrozně moc v útoku i obraně.