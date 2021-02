Kdyby to basketbalistům vyšlo.... Losují se turnaje tokijské olympiády

Trenér české reprezentace Ronen Ginzburg, jehož výběr by měla o měsíc dříve čekat kvalifikace v kanadské Victorii, se na los naživo od 10:30 dívat nebude.



„Nebudu to sledovat online. Na výsledky losu se pak ale určitě podívám. Pro nás je to teď pořád ještě hodně teoretické. Musíme udělat ještě jednu malou věc, abychom tam byli. Já věřím, že ji zvládneme,“ uvedl Ginzburg v tiskové zprávě České basketbalové federace.

Jeho tým bude bojovat o jedno ze čtyř volných míst v dvanáctičlenném olympijském turnaji. V Kanadě se od 29. června do 4. července Češi ve skupině A utkají s Tureckem a Uruguayí, případně mohou hrát semifinále i finále s dalšími soupeři z „béčka“, kde jsou domácí Kanada, Řecko a Čína.

Další turnaje jsou ve Splitu (Chorvatsko, Brazílie, Tunisko, Německo, Rusko, Mexiko), v Kaunasu (Litva, Korea, Venezuela, Polsko, Slovinsko, Angola) a v Bělehradu (Srbsko, Nový Zéland, Dominikánská republika, Itálie, Senegal, Portoriko).

Vítěz kvalifikačního turnaje v Kanadě bude nasazen do třetího koše stejně jako úspěšné celky z Kaunasu a Splitu. Tito soupeři se v základní skupině tokijského turnaje nepotkají. V prvním koši jsou obhájci zlata z minulých tří OH Spojené státy americké, Španělsko a Austrálie. Ve druhém Argentina, Francie i vítěz kvalifikace v Bělehradu a ve čtvrtém Nigérie, Írán a domácí Japonsko. O nasazení rozhodoval žebříček FIBA. Muži budou hrát v Tokiu od 25. července do 7. srpna.

„Můžeme jen doufat, že se olympijský kvalifikační turnaj i celé olympijské hry letos uskuteční. Každý den je něco nového a přijde nové překvapení. Bez losu se ale nemohou hrát zápasy. Já doufám, že vše bude dobré, i když je do olympijských her potřeba vyřešit ještě hodně otázek i mimo basketbal,“ řekl izraelský kouč Ginzburg, který má od loňské října i české občanství.

Ženský turnaj už zná všech 12 účastníků a začne o den později. V prvním koši pro los jsou vítězky posledních šesti olympiád Američanky, Austrálie a Španělsko, ve druhém Kanada, Francie a Belgie, ve třetím Srbsko, Čína a Japonsko a ve čtvrtém Nigérie, Korea a Portoriko.