Jsem hrdý. Izraelský šéf basketbalových zázraků se dočkal českého pasu

Poprvé ho ta myšlenka napadla už docela dávno. „Vlastně to bude nějakých šest sedm let zpátky,“ vybavuje si Ginzburg. „Mluvil jsme o tom s Mirkem Janstou (prezidentem basketbalové federace), protože jsem měl pocit, že k této zemi náležím. A začali jsme na tom pracovat.“

Nyní se Ginzburg dočkal. Jak to letí… Působil u klubového hegemona z Nymburku, basketbalovou reprezentaci převzal v roce 2013. „Máme potenciál hrát na olympiádě,“ šokoval tehdy, jenže pochybám až výsměchu čelil nejlépe, jak to šlo: úspěchy.

V roce 2015 zazářili Češi sedmým místem na Eurobasketu, o rok později skutečně, byť neúspěšně, bojovali v kvalifikaci o letní hry v Riu. Vrcholem se pak stala jízda na loňském světovém šampionátu v Číně, kde tým vedený Tomášem Satoranským obsadil senzační šestou příčku.

Ginzburg je typ kouče, který za úspěchy děkuje hlavně svěřencům a spolupracovníkům. Jenže jeho přínos je nezpochybnitelný. Vzácně kombinuje důraz na systém a jasně definovaný herní projev s tím, že jednotlivce v šablonách neutápí, naopak - dokáže vyzdvihnout jejich silné stránky. Proto u basketbalového Česka platí, že výsledek je vždy lepší než prostý součet individuálních dovedností.

Čemuž od začátku pomáhal i fakt, že si zemi ve střední Evropě ohromně oblíbil.

„Od prvního dne se tu cítím dobře,“ říká. „Pas mi pomůže při cestování a asi i při dalších věcech, ale popravdě jsem to zatím ani nezkoumal. Nejde o to, co by mi měl ulehčit, je to především velká pocta, naplňuje mě to štěstím. Cítím z toho respekt. Jde o uznání, které koresponduje s mojí láskou k této zemi.“

Proto má - jak už roky opakuje - domovy dva. Jeden na Blízkém východě, druhý v Česku.

„Hlavní rozdíly? Zaprvé, počasí!“ říká pobaveně. „Izrael je obecně žhavější, nejen sluncem, i lidé jsou impulzivnější, Češi jsou klidnější. Ale obě země jsou skvělé.“

Už chvíli poté, co obdržel občanství na Praze 8, mu začaly chodit gratulace: „V první řadě od kolegů z národního týmu.“

Ještě podpis a Ronen Ginzburg získá české občanství.

Což Ginzburga i přes emotivní zážitek rychle vrací k jeho práci. Na konec listopadu je totiž naplánováno kvalifikační okno pro Eurobasket 2022; Češi sice na turnaji jakožto jeden ze spolupořadatelů mají účast jistou, v sezoně rozbombardované pandemií koronaviru však pro ně každá možnost společné přípravy představuje velmi cennou záležitost.

„Pracujeme na tom, abychom dali dohromady tu nejlepší možnou sestavu. Jako vždy odvedeme maximum,“ slíbil Ginzburg. „Zároveň se v těchto časech se nedá moc plánovat, musíte reagovat ze dne na den. Uvidíme, jak budou vypadat příští týdny. Snad se pro národní týmy najdou výjimky, podobně jako třeba ve fotbale.“

Stále existuje teoretická šance, že by u toho mohl být i Satoranský, jediný krajan v NBA.

Český trenér Ronen Ginzburg a hvězda reprezentace Tomáš Satoranský.

„Pokud to bude záležet na něm, přijede, mluvili jsme spolu,“ řekl Ginzburg o rozehrávači Chicago Bulls. „Ale nejsem si jistý, zda to to bude jen na něm. Pokud dorazí, skvěle. Pokud ne, popřejeme mu hodně štěstí do nové sezony a uvidíme se na olympijské kvalifikaci,“ připomíná, že se příští léto má konat odložený boj o Tokio.

Když před sedmi lety vyhlašoval, že do takovýchto sfér tuzemští basketbalisté patří, zdálo se to až příliš smělé. Nyní je z toho realita - a Ginzburg do ní povede mužstvo nově už s českým pasem.