První Lionfest a desítky reprezentantů. Najděte si holku, radí Satoranský

V sále ve sportovním centru v Nymburce si mohli mládežničtí reprezentanti vyslechnout sportovní i životní zkušenosti při téměř dvouhodinovém vyprávění od rozehrávače Chicaga Tomáše Satoranského, bývalých českých hráčů v NBA Jiřího Zídka mladšího a Jiřího Welsche, Jakuba Kudláčka, jenž je skautem Charlotte Hornets, ale i dojmy z jiné branže od Miraie Navrátila, frontmana hudební skupiny Mirai.

„Zítra ještě jdeme dopoledne trénovat, jdeme se podívat na trénink seniorského týmu a odpoledne to zakončíme přípravným tréninkovým zápasem. Tento večer proběhl dobře, jsem rád, že všichni byli autentičtí a dali do toho své emoce a zkušenosti. Já doufám, že pro ty, kteří tady seděli, to bylo inspirativní,“ řekl Welsch, který šéfuje v České basketbalové federaci chlapecké složce.

„Myslím, že všichni potřebujeme být v životě inspirovaní. Nejen mladí basketbalisti, ale všichni lidé. A v tomto případě, s kým jiným se mohou ztotožnit, než je Tomáš (Satoranský), nebo i s člověkem, který je úspěšný v jiné oblasti, než je basketbal,“ vysvětlil Welsch pozvání Miraie Navrátila.

Podobnou akci chce Welsch opakovat i v dalších letech. „Letos se k tomu nabízela příležitost tím, že se nehrály šampionáty a jiné akce. Uvidíme, jestli se takový typ akce podaří začlenit do standardního režimu,“ poukázal na fakt, že klasický program jednotlivých výběrů pozměnila pandemie koronaviru.

„Ale základní myšlenka je, že bychom to chtěli opakovat. Tyto naše dva dny nebyly primárně o basketbalu, ale o vytváření pocitu jednoty, soudržnosti a sounáležitosti reprezentační pyramidy a reprezentační rodiny,“ dodal Welsch k zajímavému povídání a cestách jednotlivých aktérů k naplnění sportovních cílů a těžkostech i radostech je provázejících.

I o sebevědomí a myšlení, že se čeští basketbalisté mohou rovnat nejlepším hráčům světa. To podle Welsche při jeho působení v reprezentaci přinesli až v nové generaci Jan Veselý a Satoranský.

„Oni jsou opravdu vnitřně přesvědčení, že jsme stejně dobří jako Srbsko, jako Španělé. To je rozdíl, který Satyho dělá nejlepším hráčem, který tu kdy byl, a to říkám se vší úctou, kterou mám k předchozím generacím a legendám. To nastavení v hlavě ho dělá nejlepším hráčem, který kdy v České republice a Československu byl. Chtěl bych, aby pro vás byl inspirací a vy jste byli jednou lepší hráči,“ prohlásil na závěr debaty Welsch směrem k talentům.

„Poselství je jednoduché. Měli byste všichni snít a ve velkém. Je tam ale jedno ale. Měli byste si dát postupné cíle, protože všechno má svoji cestu. Když se budete dívat na konec, někdo se tam dostane a někdo nemusí, tak se ochuzujete o radost, že si plníte postupné cíle. Saty se nedostal do NBA proto, že hrál basketbal, ale proto, že ho miloval,“ řekl bývalý reprezentant Kudláček, jehož hráčskou kariéru ukončily předčasně zdravotní problémy.

„Já se s vámi ještě budu pár let setkávat v repre, tak si tam o tom popovídáme,“ uzavřel debatu Satoranský.

Mladíkům dal s nadsázkou radu i v průběhu večera v době, kdy všichni postupně zmínili důležitou roli rodiny či partnerek v těžkých obdobích kariéry. „Takže jestli si něco můžeme vzít z téhle debaty, tak všichni, co jste singl, si najděte holku,“ vtipkoval směrem k mladým reprezentantům.