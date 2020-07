Už nám dejte míč! Basketbalisté se schází v plné síle i se Satoranským

Tomáš Satoranský, jediný Čech v NBA působící u Chicago Bulls. Obr pod košem Ondřej Balvín, křídla Jaromír Bohačík s Vojtěchem Hrubanem, Patrik Auda a další. Český kádr je pro přípravný kemp v Mariánských Lázních a Poděbradech na příští dva týdny opravdu nadupaný.

Všichni Lvi na jednom místě V rámci soustředění „áčka“ chystá basketbal i ojedinělý projekt: v Nymburce se s reprezentanty potkají zástupci všech mládežnických chlapeckých výběrů (týmů U16, U17, U18 a U20). „Říkáme tomu Lionsfest, Lví svátek,“ popisuje za svaz legenda Jiří Welsch. „Cílem je i posílení jednoty a vědomí toho, že celá reprezentační pyramida někde začíná. Proto se všechna mužstva potkají v jeden moment na jedné ploše, může to být hodně inspirativní. A večer se bude konat moderovaná debata Cesta k úspěchu – jejím účastníkem by měl být i Tomáš Satoranský. Kdo jiný než on dokáže nejlépe oslovit dnešní generaci basketbalistů.“

„Jsem spokojený, je tu jádro týmu,“ těší trenéra Ronena Ginzburga. „Zároveň je to zvláštní, poprvé budeme trénovat bez jasného cíle. Je však důležité mít všechny pohromadě. Nejen trénovat basketbal, ale zase se potkat, udržet atmosféru a odhodlání hráčů reprezentovat.“

Vybavujete si ještě, jak Češi srdnatě bojovali v Šanghaji, Šen-čenu a Pekingu, jak odstranili z cesty Turecko a Řecko, jak se směle měřili s giganty z USA a Srbska? Teď se vzpomínky vracejí.

Oproti čínskému šampionátu chybí jen kapitán Pavel Pumprla, jenž ohlásil konec reprezentační kariéry, a 36letý Blake Schilb. A potenciálně také dva hráči, již na MS nevyrazili: mladík Vít Krejčí nyní musel s předstihem odcestovat k plnění klubových povinností do Španělska a pivot Jan Veselý se připravuje na to, aby byl po zranění fit na sezonu v Turecku.

„Zároveň tu budeme mít hodně mladých a talentovaných kluků,“ říká Ginzburg; mezi nimi je třeba pokračovatel slavného basketbalového rodu Jan Zídek. „Myslíme na budoucnost. Když budou zblízka vidět Satyho, Vojtu Hrubana a další, tak poznají, co znamená národní tým, jaký level to obnáší, jak se tu trénuje. Tohle je pro ně výborná příležitost.“

Ale těší se všichni, nejen omladina. Z logického důvodu: koronavirus ochromil sport všude po planetě. Už aby se hrálo!

„Kluci pomalu sami od sebe volali, kdy už příprava bude. A říkali: Nechcete ji udělat delší?“ tlumočí manažer Šob. „Chtěli jsme první týden pojmout spíš individuálně, ale co jsme s hráči komunikovali, dost se to otočilo. Protože nám líčili: My chceme hrát 5 na 5, už nám z toho doslova hrabe, celý červen a červenec děláme jen individuální dovednosti.“

Kádr se nemění, jen klubové příslušnosti některých ano: Bohačík míří do Francie, Auda do Japonska. Plány na další měsíce jsou ovšem dál zastřeny koronavirovou mlhou.

Nominace na přípravný kemp Rozehrávači: Richard Bálint (Prostějov), Martin Kříž (Nymburk), Ondřej Sehnal (USK Praha), Jakub Šiřina (Opava), Tomáš Vyoral (Pardubice), Tomáš Satoranský (Chicago/NBA).

Pivoti: Šimon Puršl (Brno), Patrik Auda (Jokohama/Jap.), Ondřej Balvín (Bilbao/Šp.), Martin Peterka (bez angažmá).

Křídla: Vojtěch Hruban, Petr Šafarčík (oba Nymburk), Radek Farský (Brno), Lukáš Palyza (Olomoucko), Jaromír Bohačík (Štrasburk/Fr.), David Böhm (Montverde Academy/USA), Jan Zídek (Pepperdine/USA).



„V nejistotě žijeme prakticky od března,“ přiznává Šob; odkládala se mimo jiné olympijská kvalifikace o Tokiu či mistrovství Evropy v Česku, to se místo příštího roku uskuteční o dvanáct měsíců později. „Ani teď nejsme schopní říct, jestli proběhne listopadové kvalifikační okno Eurobasketu.

Pracujeme v módu, že ano, modlíme se a čekáme. Být tak tomu nemusí.“

Podle aktuální situace a plánů FIBA mají Češi počítat s tím, že se v listopadu utkají doma s Belgií a poté odletí do Dánska; situaci aspoň ulehčuje fakt, že jakožto spolupořadatelé mistrovství Evropy mají účast dopředu danou.

„Pokud všechny federace budou schopny podle pravidel odcestovat do dějišť zápasů a odehrát je, měla by kvalifikace proběhnout,“ říká Šob. „Ale stačí, aby to nedokázal splnit jeden tým – a celé se to stopne. Pak by se zápasy posunuly na únor. Je to hodně nepřehledná situace hlavně pro kluby: mají dlouhodobý plán a není pro ně jednoduché kalkulovat, jestli budou, nebo nebudou mít své hráče k dispozici.“