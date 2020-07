Satoranský je Basketbalistou roku, vyrovnal rekord. Slaví i jeho sestřenice

Satoranský letošnímu ročníku ankety suverénně kraloval, poprvé v historii ho zařadili na první místo všichni hlasující z řad trenérů, hráčů, vedení federace ČBF a novinářů. Druhý skončil Jaromír Bohačík, který na této pozici nahradil Jana Veselého z Fenerbahce Istanbul a posunul se o místo výš. Třetí byl další hráč Nymburka a nový reprezentační kapitán Vojtěch Hruban.

„Je to super. Já jsem vždycky nadšený, když se tady spolu setkáme. Ještě teď v těch těžkých chvílích v tomto těžkém roce. Myslím si, po tom našem mistrovství světa to ukazuje, že basket jde nahoru, když se tady všichni setkáme v Mariánkách během našeho volna na přípravu. Jsem samozřejmě rád, že jsem vyhrál Basketbalistu roku, ale myslím si, že minulý rok byl hlavně o kolektivním úspěchu,“ řekl Satoranský, který je v Mariánských Lázních od pondělka na reprezentačním soustředění.

Po obnovení ankety po pětileté pauze v roce 2012 se v mužské kategorii dostali na trůn jen Veselý (2012, 2016 a 2017) a Satoranský, který kraloval také v letech 2013 až 2015. Čtyřicetiletý Welsch byl na trůnu v roce 2000 a v letech 2002 až 2006.

Satoranský byl hlavním tahounem českého týmu loni v září na mistrovství světa v Číně, kde výběr trenéra Ronena Ginzburga dosáhl na historické šesté místo. Ve dvou zápasech byl i blízko toho, aby jako první hráč historie světových šampionátů dosáhl na triple double.

V NBA po přestupu z Washingtonu do Chicaga, s nímž podepsal loni v červenci tříletý kontrakt na 30 milionů dolarů, měl v nedohrané sezoně v 65 zápasech průměr 9,9 bodu, 5,4 asistence a 3,9 doskoku na utkání. Ve všech těchto statistikách si vytvořil ve své čtvrté sezoně v nejlepší lize světa maximum.

Třicetiletá Elhotová se nejlepší českou basketbalistkou stala i v roce 2016. V další sezoně vyhrála Alena Hanušová, což bylo v době, kdy Elhotová vynechala většinu sezony kvůli narození syna a vrátila se až na závěrečné zápasy.

„Mám radost, že se to vůbec zorganizovalo, protože to během posledních měsíců nebylo vůbec jasné. Událo se toho dost. Mám z toho umístění velkou radost, pro mě je to vždycky slavnostní záležitost. Dneska je to pro mě speciální, protože tady mám dnes své lidi a mám jich tady víc,“ potěšilo Elhotovou, že se mohla o dojmy podělit se svými blízkými.

Opora USK Praha byla druhou nejlepší střelkyní českého týmu s průměrem 13,3 bodu na zápas za Romanou Hejdovou (15,3) loni v červnu na mistrovství Evropy v Rize. V Eurolize, kde pražský tým postoupil před přerušením sezony do čtvrtfinále, byla s 10,5 bodu na zápas nejlepší českou zástupkyní.

S čtyřmi triumfy v anketě vyrovnala Elhotová na druhém místě trio Helena Malotová-Jošková, Milena Jindrová, Anna Kozmanová. Rekordmankou je s pěti vítězstvími Eva Vítečková.

Elhotová by ráda vládla i nadále. „Abych byla upřímná, tak jsem byla dost neskromná a koukala jsem se na ty, kteří získali nejvíc ocenění po sobě, a doufám, že to není moje poslední. Je to podle mě úžasný úspěch,“ dodala.

Letošní pořadí žen okopírovalo loňské výsledky - druhá skončila Julia Reisingerová z Valencie, která o ME přišla kvůli zranění, a třetí Hejdová z francouzského Landes.

Největšími talenty byli zvoleni Vít Krejčí ze Zaragozy a Eliška Hamzová ze Žabin Brno. Ocenění pro trenéra roku převzal stejně jako loni izraelský kouč českých reprezentantů Ginzburg. V kategorii nejlepších basketbalistů 3x3 zvítězili Vladimír Sismilich a Monika Satoranská, sestřenice současné největší české basketbalové hvězdy a aktuálně jediného tuzemského zástupce v NBA.