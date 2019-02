Výsledek karlovarské diváky potěšil, hra Nymburku-KV méně

Předchozí dvě utkání končila tak, že na domácí straně svítila trojciferná číslovka, tentokrát musely stačit dvě cifry.

„Byli jsme lepší, vyhráli zaslouženě a všichni si zahráli. Bohužel se nám nedařila střelba z pod koše. Kdybychom toho tolik nezahodili, dali bychom o 20 bodů víc. Tyto body v dalším zápase se Žabinami budeme potřebovat, proto věřím, že je dáme příště,“ uvedl trenér Daniel Kurucz.

Uznal ovšem, že karlovarský fanoušek si na hře moc nepochutnal. „Podali jsme takový výkon, že jsme o těch třicet byli lepší. Kvalita se odvíjí od soupeře a my toho soupeře ve Slovance nenašli, nekladl takový odpor.“

Důvodem nevelké rychlosti zápasu byla účast všech deseti hráček schopných hrát. „Střídali jsme hodně, průměrně co dvě minuty, aby si zahrály všechny hráčky a to na tempu bylo vidět,“ přiznal Kurucz.

Mnohem kritičtější byly některé hráčky. „Třicetibodový rozdíl vypadá jednoduše, ale docela jsme se tím protrápily,“ přiznala Tereza Krakovičová, rozená Pecková, jež hrála necelých osmnáct minut, jedenáct bodů a čtyři doskoky. „Slovanka přijela v malém počtu, my měly víc hráček do rotace a zahrály si všechny. Kdybychom nedělaly ztráty a dávaly jasné koše, skončilo by to o víc. Takhle to vypadá, že jsme utrpěly výhru,“ přitakává Alena Huňková, která odehrála přes sedmadvacet minut, devět bodů.

Trenér vysvětloval taktiku

Hlavní postavou domácího týmu byla s 20 body a 12 doskoky ruská pivotka Aleksandra Khomenchuk. Eliška Mircová přidala 14 bodů, čtyři doskoky a čtyři asistence.

Nymburk-KV tak včas zareagoval na tři porážky v řadě a, v sestavě Paris, Hošková, Huňková, Mircová, Khomenchuk (Krejzová, Krakovičová, Sklenářová, Dvořáková, Delic), od začátku měl proti Slovance jasně navrch. První čtvrtina byla ještě relativně vyrovnaná, ač ji nakonec domácí vyhráli 20:12. Přesto si v páté minutě musel vzít trenér Daniel Kurucz oddechový čas.

„Měli jsme tam jeden taktický moment při zdvojení soupeře. V tom případě může vždy jít přihrávka jen jedním směrem, vybrali jsme si kterým a kudy míč poletí. On tam létal, ale my tam nebyli. To byl důvod time outu, potřeboval jsem jim znovu ukázat, kam ten míč odletí a potom z toho byly dva, tři zisky a bylo to dobré,“ vysvětluje trenér.

Pak už Středočešky, bez opory pod košem Moniky Satoranské, nestačily a v poločase byl rozdíl dvacetibodový (46:23). „První poločas celkem dobrý, na konci druhé čtvrtiny jsme do toho trochu šláply a získaly nějaký náskok,“ kvituje Tereza Krakovičová.

Hrůzný začátek po změně stran

Ovšem třetí čtvrtina byla velmi špatná, domácí ji prohráli 10:20 a celkový rozdíl se začal rapidně zmenšovat. Nepomáhal ani oddechový čas, ani bouřlivé reakce trenéra na lavičce. „Byla šílená, nechali jsme se uspat a hráli to, co oni potřebovali, uspěchávali jsme střely, v obraně nedůslední. Ale s tím máme problémy poslední měsíc pořád. Musíme mnohem líp bránit a víc organizovat hru, nedá se na to moc koukat, je to guláš,“ přiznává Tereza Krakovičová.

„Hráčky se trochu uspokojily vedením,“ lakonicky poznamenal trenér Daniel Kurucz.

Slovance nestačilo po dvanácti bodech od dua Denisa Harapesová - Tereza Vorlová. V poslední části už domácí směřovali k pohodové výhře. Zaujal už jen jeden koš v podání Simony Sklenářové, jediné hráčky z loňského kádru Karlových Varů. Při útoku z levé strany jí prostředkem nabíhala spoluhráčka, míč se k ní ovšem nedostal, po odrazu od bránící hráčky se vrátil Sklenářové, která už skórovala pohodlně sama. Vše završila trojkou s klaksonem Mircová.

„S výsledkem úplně spokojená nejsem, bohužel nutno přiznat, že Nymburk má o hodně kvalitnější podkošové hráčky, zejména nemůžeme konkurovat vysoké hráčce Khomenchuk. Chyběla nám Satoranská a na postu pivota musela hrát křídelní hráčka. Holky bojovaly, to je z mé strany pozitivum, ale s prohrou o 30 bodů spokojená být nemůžu,“ přidala hodnocení trenérka Slovanky Kateřina Jurková, rozená Novotná, někdejší úspěšná hráčka a mistryně světa v basketbalu tříčlenných družstev.

Marodka se vyprazdňuje

Od začátku roku se basketbalistky Nymburku-KV potýkají s velkými zdravotními problémy, které zapříčinily pád z druhého na páté místo ligové tabulky. Stehlíková není a nebude dlouhodobě, Wells bude mimo asi ještě čtrnáct dnů. V sobotu seděla na lavičce, do utkání nezasáhla. „Má zánět v horní části těla, hrát nemůže, ale chtěli jsme jen Slovance ukázat, že je nás mnoho,“ prozrazuje Kurucz. Delic do utkání zasáhla, už zkoušela hrát, nastoupila na osm minut, „Hrála dobře, pouze po chvílích, protože ji bolí achilovka, ale minuty, co odehrála, hrála slušně a věřím, že příště už bude moc hrát naplno,“ pochvaluje si trenér.

Tyto důvody zapříčinily, že třeba na pozici druhé rozehrávačky musela hrát Alena Huňková. „Nehrála to nikdy, dnes musela a neztrácela míče, odehrála to docela s přehledem,“ míní Daniel Kurucz.

Sama Huňková přiznala, že nemůže nahradit spoluhráčky tmavé pleti. „Hrají jinak než bílé, víc na sebe a dají body. Bílé pořád někoho hledají. V životě černou bílá rozehrávačka nenahradí,“ míní Alena Huňková.

I přes tyto příčiny basketbalistky ještě nevzdávají cíl skončit v lize druhé. Do konce základní části hrají v sobotu v Brně se Žabinami veledůležitý souboj, následně hostí Strakonice, a končí v Praze se Slávií. A přijde play off.

„Je pravda, že čtvrtý, pátý má velký problém postoupit do čtyřky a když tam po boji postoupí, tak narazí na USK. Naším cílem je vyhrát následující tři zápasy a tím bychom si zajistili třetí místo,“ dodává trenér Daniel Kurucz.