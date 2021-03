Ostravské basketbalistky ničily ztráty. Žabiny toho dokonale využily

„Do semifinále máme nakročeno a roli papírového favorita zatím plníme,“ uvedl brněnský trenér Viktor Pruša.

Podotkl, že kromě úvodu domácího utkání (77:51) a první čtvrtiny toho druhého oba zápasy kontrolovali. „V odvetě jsme však měli pasáže, kdy jsme nebyli úplně ve hře, ale od druhé čtvrtiny jsme naprosto dominovali a v poslední desetiminutovce jsme dali šanci i dorostenkám,“ uvedl kouč.

„Nejsme favoritky série, ale chtěly jsme být důstojnými soupeřkami. Jenže když prohrajete čtvrtinu o dvacet tři bodů, je to těžké. Druhá čtvrtina byl absolutní výbuch,“ povzdechla si ostravská trenérka Iveta Rašková po dnešním duelu.

„Je to mnohem horší, než jsme čekaly,“ přiznala ostravská rozehrávačka Tereza Motyčáková. „Měly jsme výpadek ve druhé čtvrtině a zápas byl v háji. Tak se hrát nedá.“

Ostravanky doplácely i na spoustu ztrát – 27.

„To je hodně,“ uznala Motyčáková. „Bály jsme se hrát do koše, neproměňovaly jsme střely a nechaly soupeřky rozjet. A ty proměňovaly jednoduché střely.“

Brněnský trenér Pruša uznal, že jim ostravské ztráty pomohly. „Ale nebylo to jen o Ostravě, ale i o naší hře. Tím, že mají vlastně jen jednu klasickou rozehrávačku, snažili jsme se jejich rozehrávku odstřihnout od míče, čímž domácí hráčky měly trochu problémy s organizací hry, což způsobilo hodně jejich ztrát,“ řekl Viktor Pruša.

Dodal, že Žabiny byly jednoznačně lepší v agresivitě na své obranné polovině a v celoplošném presinku. „Naše přednosti byly přechodová fáze, kdy jsme chodili do rychlých dvojtaktů, a tlak v obraně.“



Ostravankám chyběla i větší bojovnost, na kterou především chtěly sázet.

„Před tím v Brně jsme neproměňovaly šance, ale pořád jsme bojovaly, ale to co jsme dneska předvedly v prvním poločase... Hrát s nasazením jako minule, tak by to vypadalo úplně jinak,“ upozornila Iveta Rašková.

Ostatně o přestávce se šla uklidnit ven na slunce. Z haly Tatran došla na nedaleké vlakové nádraží Ostrava-Stodolní a vrátila se. „Zrovna nic nejelo,“ později už žertovala.

Může se na týmu projevovat, že za šest let mezi elitou hraje poprvé vyřazovací část soutěže?

„Jsme spolu v této sezoně poprvé, budujeme tým, a tak je v naší hře spousta věcí, jichž se musíme vyvarovat. Víme, co zlepšit, ale nejsme mentálně silné,“ odpověděla Iveta Rašková. „Na tom musíme hodně zapracovat. Jsme schopné hrát vyrovnaně, jenže pak se nám něco nepovede a jsme schopné prohrát úsek hry nula ku třinácti. Zase se vzpamatujeme a hrajeme vyrovnaně. Z naší hry musíme dostat pryč hluchá místa, kdy dostaneme spoustu košů za sebou a úplně sklopíme hlavy.“

Rašková připouští, že roli hraje i to, že nemají dostatečně široký kádr. „Máme úzkou rotaci a ještě nám z ní vypadla hráčka, což se na výkonu také podepíše,“ zmínila zranění druhé rozehrávačky Natálie Raškové. „Holky jsou unavené, což se projeví i ztrátou soustředěnosti, a soupeřky, které mají více možností střídat, toho využijí.“

Na rozehrávce se Ostravankám snaží pomoci Kristýna Menšíková. „Máme záskok. Výkony Kristýny nejsou špatné, ale nemá zkušenosti. Hrála první ligu,“ zmínila Rašková havířovskou odchovankyni. „Proti nám přitom stojí družstvo, které spolu hraje pět let a má reprezentantky.“