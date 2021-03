Lehké čtvrtfinále. A dál? Na Žabiny myslíme už dávno, přiznávají v Hradci

Co to znamená pro jejich další cestu za obhajobou stříbrných medailí z loňské sezony? Že si o postup do finále nejspíš zahrají s brněnskými Žabinami.

„Ne nejspíš, ale budeme hrát s nimi, na zápasy s nimi myslíme a připravujeme se už dávno,“ řekla trenérka hradeckého družstva Romana Ptáčková po postupu.

Může si to dovolit i přesto, že se teoreticky může soupeř změnit. Stalo by se tak v případě, že ve čtvrtfinále mistrovský USK Praha v soubojích s Lokomotivou Trutnov zaváhá a nepostoupí. V tom případě by pak do semifinále Hradec šel jako nejlépe umístěné družstvo po základní části a jeho soupeřem by byl právě Trutnov, druhou dvojici by tvořily brněnské celky KP a Žabiny.

Série mezi USK Praha a Trutnovem by měla kvůli koronaviru v týmu Lokomotivy začít v úterý a počítat s postupem Trutnova se asi opravdu nedá.

Hradec sehrál ve třetím zápase s Chomutovem nejvyrovnanější utkání série. Outsider dobře začal a jeho naděje trvala až do 18. minuty, kdy Valentýna Kadlecová snižovala na 38:42. Pak ale Lvice poločas uzavřely sérií deseti bodů a daly zbytku utkání jasný ráz. Podpořily jej třetí čtvrtinou, kdy nastřílely 29 bodů.

„Dnes to bylo nejtěžší, soupeř dokázal ukázat své zbraně a přidat něco navrch,“ ocenila Ptáčková hru soupeřek.