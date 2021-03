Hradecká trenérka Ptáčková před semifinále: První zápas hodně napoví

Abychom nedali šanci statistickým hnidopichům, je k tomu třeba poznamenat, že loni Lvice získaly ligové stříbro, které nyní obhajují, když však na play off, a tudíž ani na semifinále, vůbec nedošlo.

Jejich bilance je vskutku obdivuhodná, boje o medaili, které semifinálová série otevírá, totiž hrají pravidelně od roku 2013.

„Vždycky to považuji za úspěch,“ říká s pokorou před osmým vstupem do semifinále trenérka hradeckého družstva Romana Ptáčková, která boj o medaile nezažila jen v sezoně 2011/2012, kdy Lvice vedla jako hlavní trenérka poprvé.

Tato série vás musí těšit.

Těší, ale na druhé straně si musíme přiznat, že v minulých letech dostat se do semifinále bylo daleko těžší, vyrovnaných družstev bylo víc než nyní.

V ženské lize je úspěch v semifinále, vzhledem k dominanci USK Praha, považován téměř za mistrovský titul.

Beru to tak, že to je pro družstva s podobnými ambicemi, jako jsme my, nejdůležitější část sezony. Buď se dostanete do finále, to je však možné, jen když v semifinále nehrajete s USK, a máte stříbro, což je nejvíc, co se v našich podmínkách dá dosáhnout. Nebo v semifinále prohrajete a zaděláte si na další těžkou sérii, v níž máte druhou možnost medaili získat.

Vy jste letos v základní části právě s přihlédnutím k dominanci USK dosáhly maxima a brněnské Žabiny by vám teď mohly vyhovovat víc než KP Brno.

Naší výhodou by určitě mohlo být, že jako druhý tým po základní části máme výhodu domácího prostředí, ale vybírat si mezi brněnskými družstvy se nedá. Obě mají svá specifika.

Vy jste v základní části zápasy s nimi zvládly a ani jednou neprohrály.

To nás samozřejmě těší, protože o konečném umístění za USK se rozhodovalo právě mezi námi třemi. My jsme zápasy se Žabinami i s KP, v nichž rozhodovaly maličkosti, zvládly o něco lépe, a proto jsme s nimi ani jednou neprohrály. Navíc pro naše konečné umístění hrálo i to, že jak Žabiny, tak KP prohrály i s družstvy, která skončila za nimi. KP klopýtla v Trutnově, Žabiny v Ostravě, nás tohle nepotkalo.

I proto za sebou máte nejlépe zvládnutou základní část v historii klubu. Je vůbec něco, s čím jste jako trenérka nebyla spokojena?

Vždycky se najde něco, co lze zlepšit. Musím ale říct, že v sezoně, kdy prohrajete jen s USK a navíc jeden zápas s ním pořádně zdramatizujete, by vůči hráčkám bylo nefér být nespokojená.

Odborníci očekávají od vašeho semifinále se Žabinami ofenzivní basketbal, bude to tak i podle vás?

Myslím, že to tak bude, podívejte se na skóre našeho posledního vzájemného utkání. Utkají se družstva s podobným stylem, myslím si, že to bude pro diváky prima. Bohužel jen pro ty, kteří se budou dívat na internetu.

Jak na to je připraveno vaše družstvo?

Věřím, že dobře, hlavně že se nám stihly vrátit hráčky, o kterých se to dalo předpokládat. Chybět tak budou jen dlouhodobě zraněná Matušková a také Levinská, která si musí dát delší pauzu.

V zimě jste přišly o podkošovou Renátu Březinovou, místo které žádná typově podobná hráčka nepřišla. Daří se ji nahradit?

Daří, ale bohužel za cenu toho, že se pod koš dostaly hráčky, které tam dříve nehrály. Fišerová bývala na rozehře a už je z křídla pod košem, právě šestnáctiletá Paurová je také křídelnice, ale musí zaskakovat pod košem. Je to trochu škoda, protože na svých postech mají větší potenciál. Navíc absence Březinové a Matuškové nám snižuje možnost rotace hráček, z jedenácti, které máme k dispozici, jsou čtyři dorostenky, rotace bude dost úzká a soupeřky to podle mě budou vědět.

Dokážete si tipnout, jak bude série probíhat?

To určitě nechci, z našeho pohledu bude určitě hodně důležitý hned první zápas u nás. Hodně napoví.

Co napovědělo čtvrtfinále, ve kterém jste ve třech zápasech jasně přehrály Chomutov?

Z pohledu zápasů se Žabinami podle mě nic. Ani pro nás, ani pro Žabiny. Jde o jiného soupeře, o jinou kvalitu, o jiný způsob bránění. Skutečný poměr sil ukáží až naše vzájemné zápasy.