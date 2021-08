Posily vytáhly basketbalistky SBŠ Ostrava do výšky, nahradí body Zubacové?

Ostravanky mají za sebou týden přípravy na příští sezonu, kterou rozjedou 25. září v hale KP Brno.



„Nové hráčky se jeví velmi dobře a rychle zapadly do týmu i lidsky. Jsou fajn,“ pochvaluje si Rašková. „Marta měří sto devadesát osm centimetrů, takže bude patřit v lize k nejvyšším. Je mladá, ale má potenciál. Jen se bude muset obouchat.“

Vulovičová přišla po roce ve slovinském Triglavu. Jovančevičová odehrála minulou sezonu v Niši, ale má za sebou i rok ve Francii. Svetlíková minulý ligový ročník začala ve Slavii Praha a dohrála v Šamoríně.

Zatímco slovenské hráčky Stellu Tarkovičovou a Emu Mihaljevičovou Ostravanky udržely, bosenská opora pivotka Nikolina Zubacová zamířila do polské Vratislavi. „Chtěla dvojnásobné peníze, než měla, což je mimo realitu. Byli jsme ochotni nabídnout jí nejvýše dvě stě eur, víc jsme nemohli,“ přiznává šéf SBŠ Ostrava Kamil Havrlant.

Odešla i Britka Jamila Thompsonová, která nijak nezářila. „Zubacová byla taková šestnáctibodová na zápas, Jamila pěti. Takže potřebujeme nahradit zhruba dvacet bodů. Ale věřím, že nové holky to dokážou,“ míní Iveta Rašková. „Budeme muset hrát jiným stylem, ale tíha utkání se rozloží na více hráček.“

Nikolina Zubacová v dresu SBŠ Ostrava

Do kádru by se opět měly dostat i nadějné basketbalistky z SBŠ Ostrava a BK Havířov, s nímž ostravský klub spolupracuje. „Jde o to, aby mladé hráčky měly motivaci,“ podotýká Kamil Havrlant.

Ostravanky se už připravují kompletní i s cizinkami. Schází jen Natálie Rašková, která bude mít na starosti rozehrávku spolu s Terezou Motyčákovou.

„Naty se po operaci vazů v koleni vrátí někdy v listopadu prosinci, takže do té doby budeme muset rozehrávku nějak zalepit,“ říká trenérka. „Ale holky po minulé sezoně už nebudou tak vystresované, že první rok hrají ligu. Z toho bychom mohli profitovat. A důležité je, že družstvo není poskládané nově jako loni, kdy jsme začínali až v září. Letos máme dost času, aby si vše sedlo a našli jsme naše silné stránky.“

První přípravné duely čekají tým na Ostrava Cupu, což je velký turnaj všech věkových kategorií od 3. do 5. září a na němž se představí i ženy. Kromě pořádajícího klubu také Hradec Králové, Slovanka a Košice.