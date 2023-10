Žabiny v dramatickém brněnském derby porazily basketbalistky Tany

Nejlepší střelkyní zápasu byla s 24 body Kněževičová, která proměnila čtyři z pěti trojek včetně dvou v napínavém závěru. Díky jedné z nich Žabiny odskočily soupeřkám ze stavu 72:71. V poraženém týmu měla 20 bodů Anežka Kopecká, která dala čtyři z šesti tříbodových pokusů.

„Bohužel jsme si to v druhém poločase trochu zdramatizovaly. Dovolily jsme soupeři jednoduché trojky. Ale udržely jsme to a jsme za to rády. Věřím, že nás tohle vítězství nakopne a dodá nám sebevědomí do těžkých zápasů,“ řekla pro ČT sport Simona Sklenářová, která přišla do Žabin v létě z USK Praha.

Michaela Ondráčková odehrála derby poprvé v dresu královopolského týmu po pěti sezonách, které strávila v Žabinách. „Jsem pyšná na tým, jak jsme bojovaly, nevzdaly jsme to při poločasové ztrátě o 15 bodů. Dotáhly jsme to do docela vyrovnané koncovky. Žabiny by měly mít kvalitnější tým, ale myslím, že rozhodl hlavně doskok. Asi nás přeskákaly,“ konstatovala.

Basketbalová Chance liga žen 4. kolo: Žabiny Brno - Tany Brno 82:75 (20:20, 45:30, 65:54)

Nejvíce bodů: Kněževičová 24, Sklenářová 15, Cunaneová 9 - A. Kopecká 20, Malíková a Galíčková po 15. Ostrava - Chomutov 66:86 (22:24, 33:47, 56:68)

Nejvíce bodů: Paganová 17, Kubíčková, Littleová a Halátková po 8 - Morrisová 16, Wynnová-Pollardová 15, Rylichová 13.

Tabulka